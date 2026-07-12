विनायक राऊतांसह कुटुंबावर गुन्हा दाखल! आरोप करत सून गिरीजा राऊत थेट बोलली 'हनिमूनला उटीला गेलो अन् नवरा...'
ठाण्यातील कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात विनायक राऊत व त्यांच्या कुटुंबावर सून गिरीजा राऊत यांच्या तक्रारीवरून शारीरिक-मानसिक छळ, केस कापणे, बळजबरीने गोमूत्र पाजल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.
Published : July 12, 2026 at 2:28 PM IST
ठाणे : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांच्यासह कुटुंबाविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनायक राऊतांची सून आणि नगरसेवक गितेश राऊत यांची पत्नी गिरीजा राऊत यांच्या तक्रारीनंतर ठाणे कापूरबावडी इथं गुन्हा दाखल झाला आहे. विनायक राऊत कुटुंबाकडून मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात होता. इतकेच नव्हे तर बळजबरीनं गोमूत्र प्यायला दिले गेले, असा धक्कादायक आरोप गिरीजा राऊत यांनी केला आहे. याशिवाय राऊत कुटुंबातील सदस्यांनी अत्यंत क्रूरतेनं आपल्या डोक्यावरील केस कापल्याचा आरोपही गिरीजा यांनी तक्रारीत केला आहे.
विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीबरोबर राहतात : गिरीजा राऊत यांनी रविवारी माध्यमांशी बोलताना आपल्यासोबत घडलेली सगळी घटना सांगितली. "विनायक राऊत हे कधीच आमच्याबरोबर राहत नव्हते. आम्ही मुंबईत चाळीतल्या घरी राहायचो. विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीबरोबर दुसऱ्या घरात राहतात. विनायक राऊतांनी दुसरं लग्न आणि दुसरं घर माझ्यापासून लपवलं. तसंच विनायक राऊत नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे दसऱ्याच्या दिवशी आमच्या घरी यायचे. त्याव्यतिरिक्त मुंबईत आमच्या घरी कधीही यायचे नाही. फोन करुन मला तू ही जबाबदारी घेतली पाहिजे, तू हे केलं पाहिजे, असं सांगायचे," असे गंभीर आरोप गिरीजा राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.
माझं वागणं, कपडे घालणं या सगळ्यांवर बंधनं होती : "माजी खासदार विनायक राऊत यांची राजकीय पार्श्वभुमी मजबूत असल्यामुळं मी आधी तक्रार केली नाही. विनायक राऊतांनी कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी घेत कधीच त्यांच्या पत्नीला आणि मुलाला समजावलं नाही. अघोरी कृत्य करणारे सगळे बाबा सिंधुदुर्ग आणि परिसरातील आहेत. कधीतरी परिस्थिती सुधारेल असं मला वाटलं होतं. पण मागील सात वर्षांपासून माझा छळ केलाा. माझे केस ओढत मला शारीरिक त्रास दिला. खोटं बोलून 7 वर्ष माझ्या कुटुंबाचा घात केलाय. लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी गितेश सक्षम नाही. त्यामुळं तो आणि त्याची आई माझ्याबरोबर अत्यंत वाईट वागले. माझं वागणं, कपडे घालणं सगळ्यांवर बंधनं घातली होती. त्याची आई जशी राहते तसं मला वागायला लावलं. गितेश राऊत हा घरात वेगळा वागतो आणि बाहेर वेगळा वागतो. आईला, मला घाण शिव्या देतो, बाहेर कुणाला सांगूनही पटणार नाही की ही व्यक्ती अशी आहे," असा आरोप गिरीजा राऊत यांनी केला.
विनायक राऊतांनी आरोप फेटाळले : "मी आणि माझ्या कुटुंबीयांवर लावलेले आरोप खोटे आहेत. मागील तीन वर्षांपासून गितेश आणि गिरीजा एकत्र राहत नाहीत. 2018 मध्ये घटना घडली असं गिरीजा सांगत आहे आणि 2026 मध्ये तक्रार करत आहे. यातच काळं आहे. प्रत्येकवेळी तिचे आई-वडील तिच्याबरोबर होते. सध्या त्यांची घटस्फोट केस सुरू आहे. या नोटिशीमध्ये दर महिन्याला खर्चासाठी 5 लाख द्यावे, अशी मागणीही गिरीजा राऊतनं केली होती. याशिवाय 10 कोटींची अधिक रक्कम द्यावी. मानसिक नुकसान भरपाई 2 कोटी द्यावी, अशी मागणी गिरीजा राऊतनं केली आहे. 5 रूमचं घर आणि ऑटोमॅटीक गाडी मागितली आहे. या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, म्हटल्यावर तिनं तक्रार केली. आम्ही अघोरी उपचारांच्या आरोपांचे पूर्ण खंडन करतो. आम्ही त्या पंथातले नाही. आई-वडील समोर असताना तेव्हा तक्रार केली नाही. या संदर्भात आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत," असं म्हणत माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सर्व आरोप फेटाळले.
विनायक राऊतांच्या सूनेचे हादरवणारे आरोप : "लग्नानंतर देवदर्शन झाल्यावर मी व गितेश राऊत हनिमूनसाठी उटीला गेलो होतो. आम्ही तिथं सहा दिवस राहिलो. त्यावेळी गितेश माझ्याबरोबर न राहता माझ्यापासून दूर राहिला होता. त्याबाबत मी त्याला विचारले की तू असा का वागत आहेस, तुझा काही प्रॉब्लेम आहे का? त्यावेळी त्यानं मला मेंटल कनेक्ट होणं गरजेचं आहे. आताच शारीरिक संबंध महत्वाचे नाहीत. मला हनिमूनचा कंटाळा येतो, असं सांगून तो मला टाळू लागला. उटीवरून मुंबईला आल्यानंतर गावी होणाऱ्या आमच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभासाठी आम्ही मुळगावी - तळगाव, मालवणला जायला निघालो. त्यावेळी आम्ही पालीच्या गणपती मंदिरात दर्शनासाठी थांबलो. त्यावेळी गितेश गाडीतून उतरून पुढं गेला. मी साडी घातल्यामुळं आणि अंगावर दागिने असल्यामुळं मला चालायला उशीर होत होता. त्यावेळी त्याने मला तिथं असलेल्या लोकांसमोर 'कुठं घेऊन जायची तुझी लायकी नाही,' असं म्हणत शिवीगाळ केली. प्रत्येकवेळी गितेशनं भांडण करताना आजूबाजूचा परिसर, भाषा, वेळ-काळ, माझ्या भावना यांचा कसलाही विचार न केला नाही. त्यानं आपलं मन शांत होईपर्यंत माझ्याशी वाद घातले आहेत," असे धक्कादायक आरोप गिरीजा राऊत यांनी केलेत.
हेही वाचा :