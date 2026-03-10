'सरकारशी चर्चा केली नसती तर 80 टक्के हॉटेल बंद झाले असते'- पुणे हॉटेल असोसिएशनचा दावा
इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणविरोधात युद्ध सुरू ठेवल्यानं नैसर्गिक वायुचा पुरवठा आणि किमतीवर परिणाम झाला आहे. त्याबाबत पुणे हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी माहिती दिली.
Published : March 10, 2026 at 10:35 AM IST
पुणे: केंद्र सरकारनं सोमवारी (6 मार्च) व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा तात्पुरता थांबवला होता. मात्र, देशपातळीवर हॉटेल असोसिएशननं घेतलेल्या भूमिकेमुळे केंद्र सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्यानंतर गॅस सिलेंडर पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. जर सिलेंडरचा पुरवठा थांबवला असता तर देशभरातील 80 टक्के हॉटेल आणि रेस्टॉरंट हे बंद पडले असते, अशी माहिती हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी दिली.
गेल्या आठ दिवसांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेते खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू अशा ऊर्जेच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून देशातील घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांनी आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 114.5 रुपयांनी वाढ झाली आहे.
हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी म्हणाले," केंद्र सरकारनं 6 मार्चला जीआर काढून एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा तात्पुरता थांबवला. हे कोणालाच माहित नव्हतं. ज्या पद्धतीनं नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आलं होता. तसाच हा अचानक निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाबाबत हॉटेल उद्योगामध्ये सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. कारण, राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार आम्हाला गॅस सिलिंडरचा साठा करता येत नाही. या निर्णयानंतर राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारच्या समितीशी चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेतला. जर निर्णय मागे घेतला नसता तर देशभरातील तब्बल 80 टक्के हॉटेल तसेच रेस्टॉरंट हे दुसऱ्याच दिवशी बंद झाले असते".
हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांचे दर वाढण्याची शक्यता- सरकारकडून वाढवण्यात आलेल्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दराबाबत शेट्टी म्हणाले की, "याआधीदेखील गॅसच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. आतादेखील ११५ रुपये एवढी वाढ केली आहे. सध्या युद्धजन्य परिस्थिती असल्यानंही काही वाढ केली आहे. असे असले तरी आम्ही मेनू कार्डवर ही वाढ करणार नाही. जर पुन्हा काही वाढ झाली तर आम्हाला विचार करावा लागणार आहे", असे सांगत हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थांचे दर वाढू शकतात असे संकेत दिले आहेत.
90 किलोचे गॅस सिलिंडरचे वितरण पूर्णतः बंद- अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलसोबतच गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावतीसह विविध शहरातील गॅस सिलिंडर वितरकांना सरकारच्या वतीनं काही मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचनेनुसार ग्राहकांना गॅस सिलिंडर केल्यानंतर 21 दिवसांनी गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. ग्राहकांना गॅस सिलिंडरसाठी केवळ ऑनलाइन बुकिंग करावे लागेल. गोडाऊनवरून थेट सिलिंडर मिळणार नाही. हॉटेलमध्ये लागणारे 90 किलोचे गॅस सिलिंडरचे वितरण पूर्णतः बंद करण्याचे आदेश अमरावती शहरातील गॅस वितरकांना मिळाले आहेत. शासकीय संस्था आणि रुग्णालयांना गॅस सिलिंडर देण्यासंदर्भात येत्या काही दिवसात नियमावली प्राप्त होईल, असं अमरावती शहरातील एका गॅस वितरकानं सांगितलं.
