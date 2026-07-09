डोंबिवलीच्या रुग्णालयात शिवसेना नगरसेवकाचा राडा; संतप्त दोन डॉक्टरांचा तडकाफडकी राजीनामा
डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलैला शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टर आणि परिचारिकांना मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ दोन डॉक्टरांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
Published : July 9, 2026 at 4:27 PM IST
ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य उपक्रमातील डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रूग्णालयात सोमवारी (दि.6) रात्री घडलेल्या राड्यानंतर खळबळ उडाली आहे. गर्भवती महिलेच्या उपचारावरून झालेल्या वादातून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉक्टर व नर्सेसना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणानंतर मारहाण झालेल्या दोन डॉक्टरांनी राजीनामा दिला आहे.
...अन् नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना केला फोन : कोपर रोड परिसरात राहणाऱ्या प्रियांका उगमले या गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी शास्त्रीनगर रूग्णालयात दाखल केलं होतं. तपासणीदरम्यान बाळाच्या गळ्यात नाळेचे दोन वेटोळे असल्याचं निदान झालं. त्यामुळं शस्त्रक्रियेची गरज होती. मात्र, रूग्णालयातील NICU मध्ये बेड उपलब्ध नसल्याचे तेथील डॉक्टरांनी सदर महिलेसह तिच्या नातेवाईकांना बाळाच्या पुढील उपचारासाठी मुंबईच्या सायन येथील लोकमान्य टिळक रूग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला. हा सल्ला नातेवाईकांना न पटल्यानं त्यांनी स्थानिक नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना फोन केला.
...म्हणून डॉक्टरांनी राजीनामा दिला : रात्री उशिरा म्हात्रे त्यांच्या समर्थकांसह रूग्णालयात आले आणि उपचारात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत डॉक्टरांशी वाद घातला. वादाचं रुपांतर हाणामारीत झाले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये म्हात्रे एका महिला डॉक्टरला कानशिलात मारताना दिसत आहेत. यात दोन डॉक्टर आणि तीन परिचारिकांना मार लागल्याचं सांगण्यात आलं. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तक्रारदार डॉ. वैभव साळुंखे आणि साक्षीदार डॉ. सृष्टी बाविस्कर यांनी राजीनामा देऊन निषेध व्यक्त केला आहे. डॉ. साळुंके हे बीएएमएस पदवीधर आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून ते शास्त्रीनगर रूग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत होते. तर डॉ. बाविस्कर निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. गोरगरीबांसह सामान्य वर्गातील रूग्ण सेवेचं चांगलं काम आपल्या हातून नियमित होत राहणार, असा एक आनंद मनात असताना अचानक दालनात येऊन आम्हाला शिवीगाळ करत मारहाण होते. हे सर्व धक्कादायक आणि सहन न करण्यासारखं असल्यामुळं या डॉक्टरांनी राजीनामे दिल्याचं तेथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.
आरोपींच्या अटकेनंतर आंदोलनकर्ते पुन्हा सेवेत रूजू : डॉक्टरांसह परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीनंतर सुरू असलेलं आंदोलन अखेर गुरूवारी (दि.9) मागं घेण्यात आलं. मुख्य आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक झाल्यानंतर डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं दोन दिवसांपासून बंद असलेल्या डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर आणि कल्याणच्या रूक्मिणीबाई रूग्णालयातील सेवा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
दोन्ही रूग्णालयांचं कामकाज सुरू : दोन दिवसांच्या आंदोलनानंतर केडीएमसीची रूग्णालयं पूर्ववत सुरू झाली आहेत. गुरूवारी (दि.9) पहाटेपासूनच केडीएमसीच्या दोन्ही रूग्णालयांमध्ये रूग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत असून, उपचार सेवा पूर्ववत झाल्या आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, रमेश म्हात्रेंसह चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अटकेनंतर प्रकृती अस्वस्थ झाल्यानं रमेश म्हात्रे यांना ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केलं आहे. मारहाणीचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी रूग्णालयाला भेट देत आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. दरम्यान, रुग्णालयातील सेवा सुरू झाल्या असल्या तरी शास्त्रीनगर रुग्णालय परिसरात अजूनही तणावाचं वातावरण आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी रुग्णालयात मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांची मागणी अन् डॉक्टरांची वाणवा : रूग्णालयात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशननं देखील या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे. "दोन्ही डॉक्टर बाह्यस्त्रोत संस्थेचे आहेत. त्यांनी राजीनामे दिले असले तरी ते त्यांच्या नियंत्रक संस्थेकडं दिले असतील. ते आमच्याकडं अद्याप आले नाहीत," असं कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांनी सांगितलं.
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