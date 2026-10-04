डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरण : नगरसेवक रमेश म्हात्रेसह चौघांची रवानगी थेट आधारवाडी कारागृहात
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी चौघांची आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
Published : October 4, 2026 at 9:38 PM IST
ठाणे : डोंबिवलीतील बहुचर्चित शास्त्रीनगर रुग्णालयामधील डॉक्टर्स आणि परिचारिकांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात रविवारी मोठी आणि खळबळजनक घडामोड घडली आहे. या प्रकरणात आरोपी असलेला शिवसेनेचा नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्याच्या तीन साथीदारांचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केल्यानंतर रविवारी (4 ऑक्टोबर) त्यांना कल्याण न्यायालयात हजर व्हावं लागलं. न्यायालयात हजर होताच न्यायाधीश संतोष आगे यांनी त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी चौघांची आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण? : डोंबिवलीतील शासकीय शास्त्रीनगर रुग्णालयात नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी डॉक्टर व नर्स मारहाण केल्याची घटना 6 जुलै 2026 रोजी घडली होती. रमेश म्हात्रे आणि त्याच्या साथीदारांवर ड्युटीवर कार्यरत असलेल्या परिचारिकांसह डॉ. सृष्टी बावीस्कर आणि डॉ. वैभव साळुंखे यांना बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली होती आणि डॉक्टरांच्या संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
रमेश म्हात्रे याच्यासह चौघांचाही जामीन रद्द : या प्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्याच्या साथीदारांनी न्यायालयाकडून जामीन मिळवला होता आणि ते जामिनावर बाहेर होते. मात्र फिर्यादी डॉक्टरच्या वतीने या जामीन आदेशाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्यासह चौघांचाही जामीन रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण आदेश दिला.
आधारवाडी कारागृहात रवानगी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रविवारी नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांचे तीन साथीदार कल्याण जिल्हा न्यायालयात न्यायमूर्ती संतोष आगे यांच्या कोर्टात हजर झाले. यावेळी न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत चौघांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी या चौघांना ताब्यात घेऊन थेट आधारवाडी कारागृहात रवाना केलं आहे. एकीकडे या कारवाईमुळं कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे, तर दुसरीकडे वैद्यकीय क्षेत्राने न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
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