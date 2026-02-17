देवबाग तारकर्ली समुद्रकिनाऱ्यावर डॉल्फिनचा महामेळा; विहंगम दृश्य कॅमेर्यात कैद
मालवण-तारकर्ली-देवबागमधील समुद्रकिनाऱ्यावर सुमारे 70 ते 75 डॉल्फिनचा महामेळाच दिसून आला. या अजस्त्र कळपांचा मुक्तसंचार करताना डॉल्फिनचे मनमोहक दृश्य बघून अनेकांचे डोळे दिपून गेले होते.
सिंधुदुर्ग : गेल्या काही दिवसांपासून कोकणात पर्यटकांना समुद्रात डॉल्फिनचं दिसणं मुश्कील झालंय. बऱ्याचदा डॉल्फिन पाहण्यासाठी कोकणात खास डॉल्फिन राइडही सुरू आहे. परंतु डॉल्फिन दिसणं फारच दुर्मीळ आहे. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण-तारकर्ली-देवबाग येथील समुद्रकिनाऱ्यावर एकाच वेळी सुमारे 70 ते 75 डॉल्फिनचा महामेळाच दिसून आला. या अजस्त्र कळपांचा मुक्तसंचार करताना डॉल्फिनचे मनमोहक दृश्य बघून अनेकांचे डोळे दिपून गेले होते.
विलोभनीय दृश्याचे ड्रोनद्वारे चित्रीकरण : या पट्ट्यात डॉल्फिन दिसणे नवीन नसले तरी इतक्या मोठ्या संख्येने हे जलचर एकत्र दिसण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे. सागरी जीव अभ्यासक विशाल भावे यांनी या विलोभनीय दृश्याचे ड्रोनद्वारे चित्रीकरण केलंय. शांत समुद्रात लाटांच्या तालावर समांतर हालचाली करत आणि अधूनमधून हवेत उंच उड्या मारत पुढे सरकणारा हा कळप पाहून पर्यटक आणि स्थानिक मच्छीमार थक्क झालेत. या परिसरात प्रामुख्याने 'इंडियन ओशन हम्पबॅक डॉल्फिन' आढळतात. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या समुद्रातील वातावरण शांत आणि पोषक आहे. किनारपट्टीलगत माशांचे प्रमाण मुबलक असल्याने डॉल्फिन येथे आकर्षित होतात. प्रदूषणाचे कमी प्रमाण या प्रजातीसाठी पोषक ठरत आहे.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी किनारपट्टी हा डॉल्फिनसाठी महत्त्वाचा अधिवास : डॉल्फिनच्या या नैसर्गिक अधिवासात मानवी हस्तक्षेप वाढू नये, यासाठी तज्ज्ञांनी डॉल्फिन दिसल्यावर बोटींचा वेग अत्यंत कमी ठेवावा. कळपाच्या खूप जवळ बोट नेणे टाळावे. मोठ्या आवाजातील संगीत किंवा इंजिनचा आवाज कमी ठेवावा, जेणेकरून त्यांच्या 'इकोलोकेशन' यंत्रणेत अडथळा येणार नाही, अशा सूचना केल्या आहेत. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीची किनारपट्टी या डॉल्फिनसाठी महत्त्वाचा अधिवास आहे. अशा मोठ्या नोंदींमुळे सागरी संवर्धनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळते. जबाबदार पर्यटनातून आपण ही संपत्ती जपली पाहिजे, असे मत सागरी जीव अभ्यासक विशाल भावे यांनी व्यक्त केलंय.
