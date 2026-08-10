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पिंपरी-चिंचवडमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस; पाच वर्षाच्या चिमुकलीवर जीवघेणा हल्ला, 85 ते 90 टाके

पिंपरी-चिंचवड शहरातील म्हेत्रे वस्ती परिसरात भटक्या कुत्र्यांनी हैदोस मांडला असून एका चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यांनी (Attacking Dogs) जीवघेणा हल्ला केला आहे.

Dogs Attack young 5 years old Girl
चिमुकलीवर कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 4:53 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, आता थेट लहान मुलांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. म्हेत्रे वस्ती परिसरात रविवारी दुपारी घरासमोरील मोकळ्या जागेत खेळत असलेल्या अवघ्या पाच वर्षांच्या चिमुकलीवर तब्बल सात भटक्या कुत्र्यांनी अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात अशींका मिश्रा ही चिमुकली गंभीर जखमी झाली. तिच्या शरीरावरील जखमांवर तब्बल 85 ते 90 टाके घालावे लागले. सुदैवाने नागरिकांनी वेळीच धाव घेतल्यानं मोठा अनर्थ टळला.

जखमांवर तब्बल 85 ते 90 टाके : रविवारी दुपारच्या सुमारास अशींका मिश्रा घराजवळील मोकळ्या जागेत खेळत होती. त्याचवेळी अचानक भटक्या कुत्र्यांची टोळी तिच्या दिशेने आली. काही क्षणांतच कुत्र्यांनी चिमुकलीला चोहोबाजूंनी घेरलं. ती घाबरून पळण्याचा प्रयत्न करत असतानाच कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात चिमुकलीच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी गंभीर जखमा झाल्या. तिला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान तिच्या जखमांवर तब्बल 85 ते 90 टाके घालण्यात आले. उपचारानंतर सध्या ती घरी आली असून, या घटनेमुळं तिच्या कुटुंबीयांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

प्रतिक्रिया देताना चिमुकलीचे वडील (ETV Bharat Reporter)

प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न : चिमुकलीचा आरडाओरडा ऐकून परिसरातील नागरिक तातडीनं घटनास्थळी धावले. नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत कुत्र्यांना हुसकावून लावलं आणि चिमुकलीची सुटका केली. या घटनेचं दृश्य परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालं आहे. सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर म्हेत्रे वस्ती परिसरातील नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. परिसरात भटक्या कुत्र्यांची टोळी फिरत असून, यापूर्वीही नागरिकांना त्यांचा त्रास सहन करावा लागल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर पडताना भीती वाटत असल्याचं नागरिक सांगत आहेत.

कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबवली नसबंदीची मोहीम : विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून नसबंदीची मोहीम राबवली. तब्बल सात कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न कायम असेल, तर हा खर्च नेमका कुठं आणि कशासाठी झाला? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागानं भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. केवळ नसबंदी करून प्रश्न सुटणार नाही, तर हिंसक आणि नागरिकांसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या कुत्र्यांबाबत तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे.

प्रशासनानं ठोस कारवाई करावी : पाच वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या या हल्ल्यामुळं महापालिका प्रशासनाच्या भटकी कुत्री नियंत्रण मोहिमेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत आणि शहरातील नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळावं, यासाठी प्रशासनानं तातडीने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

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TAGGED:

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म्हेत्रे वस्ती
भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस
चिमुकलीवर कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला
DOGS ATTACK ON GIRL

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