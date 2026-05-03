राज्यात कायद्याचा धाक उरलाय की नाही? नसरापूर प्रकरणावरून अनिल देशमुख यांचा संतप्त सवाल

अनिल देशमुख
Published : May 3, 2026 at 6:01 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्रात कायद्याचा धाक उरलाय की नाही? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते तथा राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला. रविवारी (3 मे) मुंबईत अनिल देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य शासनावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, "पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर इथं साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर 65 वर्षीय नराधमानं केलेला अत्याचार आणि तिची केलेली हत्या, ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. तसंच महाराष्ट्र दिनी अशी लाजिरवाणी घटना घडणं, राज्यासाठी अतिशय क्लेशदालक आहे. यामुळं राज्यामध्ये कायद्याचा धाक उरलाय की नाही?" असा प्रश्न यावेळी अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला

शक्ती कायदा तातडीनं लागू करा : पुढं बोलताना अनिल देशमुख यांनी सांगितलं की, "पुणे जिल्ह्यातील ही घटना अतिशय संतापजनक आहे. ही विकृती रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. महिला व बालकांचा सुरक्षतेबाबत विद्यमान सरकार पूर्णतः निष्क्रिय आहे. घटना ताजी असताना 24 तासांच्या आत चाकण परिसरामध्ये देखील अशीच अजून एक घटना समोर आली आहे. यामुळं हे दोन्हीही खटले फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून नराधमांना तात्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी तसंच यापुढं अशा घटना घडू नये, यासाठी राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून शक्ती कायदा तातडीनं लागू करावा," अशी मागणी देखील अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

15 ते 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा झाली असती : याचबरोबर, "महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्वतः गृहमंत्री असताना महिला व बालकांच्या सुरक्षतेसाठी अतिशय कठोर असा शक्ती कायदा विधिमंडळात मंजूर झाला होता. या कायद्यात गुन्हेगाराला 21 दिवसांत फाशीची शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र दुर्दैवानं हा कायदा केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढत असतानाही केंद्र व राज्य सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत आहे. जर आज शक्ती कायदा लागू असता तर नराधमांना 15 ते 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा झाली असती. अशा गुन्ह्यांमध्ये कायद्याचा भाग निर्माण झाला असता," असंही यावेळी अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.

आरोपीला फाशी देण्याची मागणी : दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर इथं साडे तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. संतप्त नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त केला. यावेळी आक्रमक ग्रामस्थांकडून आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली. दरम्यान, या प्रकरणातील 65 वर्षीय नराधम आरोपीला अटक केली असून, त्याला सात मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

