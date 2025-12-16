ETV Bharat / state

मुंबई पोलिसांना भारतीय न्याय संहिता लागू होते की नाही?, केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

कुठल्याही गुन्ह्यात प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 14 दिवसांचं बंधन असतानाही पोलीस एखाद्या प्रकरणात महिनोंमहिने केवळ चौकशीच का करत असतात? असा सवाल उच्च न्यायालयाचं उपस्थित केलाय.

मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 10:18 AM IST

मुंबई : कुठल्याही गुन्ह्यात प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 14 दिवसांचं बंधन असतानाही पोलीस एखाद्या प्रकरणात काही महिने केवळ चौकशीच का करत असतात?, असा सवाल उपस्थित करत मुंबई पोलीस कायद्याचं योग्य पालन करत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.

काय आहे प्रकरण? - कुंदन पाटील यांनी वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात एक याचिका दाखल केलीय. पाटील यांनी एका व्यक्ती विरोधात काशिमिरा पोलीस ठाण्यात तक्रार केलेली आहे. मात्र या तक्राराची पोलीस चौकशी संपतच नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. याला प्रत्युत्तर देताना काशिमिरा पोलिसांनी या तक्राराची अद्याप चौकशी सुरू असल्याची माहिती हायकोर्टात सादर केलीय. त्यावर संतप्त झालेल्या हायकोर्टानं काशिमिरा पोलीस गेल्या वर्षी लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता कायद्याचं पालन करत नसल्याचा ठपका ठेवत त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढलीय.

हायकोर्टाचा आक्षेप - न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. पोलीस विहित मुदतीत प्राथमिक चौकशी करीत नाहीत. कायद्याचे निर्बंध असतानाही मनमानी पद्धतीनं त्यांचा चौकशीचा फेरा सुरू असतो, या शब्दांत हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना फटकारलंय. भारतीय न्याय संहिता कायद्यांतर्गत पोलिसांना 14 दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. हा कायदा मुंबई पोलिसांना लागू होतो की नाही?, याचा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं करावा, असे आदेश देत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 19 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

