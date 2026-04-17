ड्रग्ज थांबवण्याची ताकद सरकारमध्ये नाहीये का? अमित ठाकरेंचा सवाल; म्हणाले, "पोलिसांना 24 तास फ्री हँड द्या!"

Does the government lack the power to put a stop to drugs? Amit Thackeray asks
Published : April 17, 2026 at 2:42 PM IST

पुणे : मुंबईतील ड्रग्ज प्रकरणासह नाशिकमधील आयटी कंपनीमधील कथित धर्मांतर, महिला अत्याचार प्रकरणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी शुक्रवारी (17 एप्रिल) राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे हे आजपासून तीन दिवसीय पुणे दौऱ्यावर आहेत. या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात ते कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार आहेत. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यातील महिला अत्याचार प्रकरणाबाबत भाष्य केलं. ते म्हणाले, "माझी भूमिका पक्ष म्हणून नाही तर माणूस म्हणून आहे. आज ज्या शहरात आपण राहत आहोत. ती शहरं आपल्यासमोर कोलॅप्स होत आहेत. तसंच अशा प्रकरणातील आरोपींना मी असतो तर फाशी दिली असती. अशा प्रकारे कोणीही फसवलं तर एक उदाहरण सेट करा, जर उदाहरण समोर केलं नाही तर असंच होत राहील आणि कुठल्यातरी मंत्र्याचे पाय धरून हे लोक बाहेर येतील," असं असं अमित ठाकरे यांनी सांगितलं.

पोलिसांना 24 तास फ्री हँड द्या : "माझं एवढंच म्हणणं आहे की पोलिसांना 24 तास फ्री हँड द्या. आता पोलिसांना फ्री हँड आहे का?... हे फक्त एक माणूस करू शकतो. ते म्हणजे राज ठाकरे... ते मुख्यमंत्री झाल्यावर ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र साफ झालेला पाहायला मिळेल, ते सर्व वेगळं असेल," असं अमित ठाकरे यांनी सांगितलं. पुढं अमित ठाकरे म्हणाले की, "राज ठाकरेंनी सगळीकडे संपर्क अध्यक्ष नेमले आहेत. आम्ही सगळ्यांना वन टू वन भेटणार आहोत. सगळ्यांकडून जाणून घेणार आहोत की, आम्ही कुठं कमी पडतोय. संघटनेत काही बदल झाले पाहिजेत म्हणून सर्व सविस्तर अहवाल तयार करून राज ठाकरे यांच्याकडे दिला जाणार आहे. यानंतर ग्रामीण भागात दौरा करण्यात येणार आहे."

ड्रग्ज थांबवण्याची ताकद सरकारमध्ये नाहीये का? : याचबरोबर, मुंबईतील गोरेगाव येथील घटनेबाबत देखील अमित ठाकरे यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, "हे सगळं दुर्देवी आहे. राज्यात आणि शहरात ड्रग्ज येतात कुठून? सगळ्या शहरात ड्रग्स सापडत आहेत, विकले जात आहेत. हे थांबवण्याची ताकद सरकारमध्ये नाहीये का? माझं म्हणणं आहे की पोलिसांना फ्री हँड द्या. तसंच आपल्या शहरांना कुठं आणून ठेवलं आहे. ड्रग्स मोठ्या प्रमाणात येतात, हे भीषण आहे. याचे आकडे सरकारकडे नाहीयेत का? आज अनेक आरोपी आहेत, जे ड्रग्ज विकतात. शाळेच्या बाजूला ड्रग्ज विकले जात आहेत. या आरोपींना कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसंच राज्यात ड्रग्ज येतात, त्यावर सरकारनं काम केलं पाहिजे. प्रशासनानं ही गोष्ट हातात घेतली पाहिजे आणि कारवाई झाली पाहिजे. याशिवाय, ड्रग्ज कुठून येतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात? हे सरकारला विचारलं पाहिजेत," असंही अमित ठाकरे यांनी सांगितलं.

