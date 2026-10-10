सरकारला देशात गृहयुद्ध हवंय का? दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्थेवरून प्रकाश आंबेडकर यांचा केंद्र सरकारला सवाल
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे.
Published : October 10, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई - दिल्लीत आंदोलन रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. ‘दिल्लीला छावणीचं स्वरूप आलं आहे. सरकारला देशात गृहयुद्ध हवं आहे का?’ असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भाजपाने 50 हजार जणांना प्रशिक्षण देऊन दिल्लीत आणून ठेवल्याचा दावाही त्यांनी केला. मुंबईत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
ते म्हणाले की, दिल्लीत राजधानीला छावणीचं स्वरूप आलं असून, रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर निर्बंध आणले जात असल्याचा आरोप आहे. बाहेरून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रोखले जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. हुतात्मा स्मारकावर आंदोलन करू दिलं जात नसल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारची भूमिका असंवैधानिक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असताना आंदोलकांना रोखण्यासाठी निर्बंधांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आंबेडकर यांनी केला. सरकारनं आंदोलकांशी संघर्षाची भूमिका घेण्याऐवजी शांततेत आंदोलन होऊ द्यावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
50 हजार जणांच्या प्रशिक्षणाचा दावा - आरएसएस आणि भाजपाने 50 हजार जणांना प्रशिक्षण देऊन दिल्लीत आणून ठेवल्याचा गंभीर आरोप आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे आंदोलनादरम्यान आंदोलकांसोबत दगाफटका होण्याची शक्यता असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
तरुणांना आव्हान देऊ नका - आंदोलनाच्या निमित्ताने तरुणांना लक्ष्य करू नये, असा इशारा देत आंबेडकर यांनी पोलिसांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं. आंदोलकांना नोटिसा बजावणं आणि आपत्कालीन तरतुदींचा वापर करणं चुकीचं असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. सरकारनं हुकूमशाहीची भूमिका घेऊ नये आणि तरुणांना आव्हान देण्याचं टाळावं, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, सीजेपीचे अभिजित दिपके यांनी आंदोलनातून माघार घेऊ नये, असं आवाहनही आंबेडकर यांनी केलं.
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