मेळघाटातील रुग्णांकरता स्वखर्चानं रक्त विकत घेण्याची डॉक्टरांवर वेळ, हायकोर्टानं व्यक्त केली चिंता; डॉक्टर सातव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलून दाखवली कळकळ
कुपोषणाचा अधिक सक्षमपणे सामनाकरण्याकरता आशा सेविकांना अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. याचिकाकर्ते डॉ आशिष सातव यांनी यासंदर्भात कोर्टापुढे प्रस्ताव ठेवलाय.
Published : March 26, 2026 at 7:35 PM IST
मुंबई/अमरावती - निर्सगसौंदर्यानं नटलेलं मेळघाट हा नेहमी केवळ कुपोषणामुळेच चर्चेत राहिलाय. हायकोर्टानं साल 1993 पासून याप्रकरणांवरील सुनावणीत वारंवार निर्देश देऊनही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. इथं राहणाऱ्या आदिवासींची एक अख्खी पिढी गेल्या दोन दशकभरात कुपोषणामुळे नष्ट झालीय. आधीच वैद्यकीय सोयी सुविधांची वानवा असताना, उपलब्ध सोयींचा वापर आपल्या आजारी मुलांकरता करण्यासही आदिवासी पालक तयार होत नाहीत, हे वास्तव गुरूवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आलं.
मेळघाटात रुग्णांकरता रक्त स्वखर्चानं विकत घेण्याची वेळ - मेळघाटात गेली 26 वर्ष कार्यरत असलेल्या डॉ. आशिष सातव यांनी या परिस्थितीचं वास्तव गुरूवारी हायकोर्टात कथन केलं. डॉ. सातव हे महान फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मेळाघाटातून कुपोषणाच्या उच्चाटनासाठी कार्यरत आहेत. यावेळी कालच त्यांच्या रुग्णालयात एका रुग्णाला तातडीनं रक्ताची गरज असताना त्यांना स्वखर्चातून ते रक्त विकत घ्यावं लागल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. यावरून तिथं काय परिस्थिती असेल याची कल्पना करता येईल असं हायकोर्टानं गुरूवारी अधोरिखित केलं. डॉ. सातव याबाबत उपाय सुचवताना आशा सेविकांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. कारण गावोगावी फिरून याच आशा सेविका मुलांचं लसीकरण आणि त्यांचे वैद्यकीय रेकॉर्ड नोंदवण्याचं काम करत असतात. आशा सेविका या मुलांना आणि त्यांच्या आदिवासी मातांना निरोगी आयुष्यासाठी स्वच्छतेचे धडेही देत असतात. त्यामुळे या आशा सेविकांना अधिक सक्षम बनवल्यास अनेक समस्या कमी होतील, असंही डॉ. सातव यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितलं. त्याचबरोबर मेळघाट आणि धारणी विभागात विद्युत पुरवठाही अविरतपणे सुरू राहणं गरजेचंय. अनेकदा इथं वीज काही दिवसांकरता गायब असते. त्यामुळेही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात अडचणी येतात असं याचिकाकर्त्यांचे वकील जगलकिशोर गिल्डा यांनी यावेळी हायकोर्टाला सांगितलं.
मेळघाटात धारणीसारख्या ठिकाणी आम्ही महात्मा गांधी ट्रायबल हॉस्पिटल येथे आदिवासी बांधवांना योग्य आरोग्यसेवा आणि त्यांच्या आजारावर उपचार करतो. सध्या आमच्या रुग्णालयात गोंडवाडी या गावातील रामकिसन गौतम हा चाळीस वर्षीय गरीब व्यक्ती उपचारासाठी दाखल आहे. त्याला बी पॉझिटिव या गटाचं रक्त हवं असून त्याचं हिमोग्लोबिन केवळ तीन ग्रॅम इतकं अत्यंत कमी आहे. त्यासाठी तातडीनं तीन बाटल्या रक्तांची आवश्यकता आहे. या रुग्णावर रुग्णालयात मोफत उपचार सुरू आहेत. त्यामुळं शासनाने या रुग्णासाठी मोफत रक्त उपलब्ध करून द्यावं अशी आमची विनंती आहे. - डॉ. आशिष सातव
लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला पैसे आहेत मात्र जीव जाणाऱ्या लहान मुलांकडे बघायला वेळ नाही - लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे हजारो कोटींचा निधी आहे. मात्र कुपोषणामुळे नवजात बालकं जिवंत राहण्यासाठी झगडत असताना त्यांना निधीअभावी मुलभूत वैद्यकीय सेवाही मिळत नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी सांगितलेल्या या समस्येला गंभीरतेनं घ्या, असं हायकोर्टानं गुरूवारी पुन्हा एकदा अधोरिखित केलंय.
मेळघाटासारख्या आदिवासी भागात डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. बालमृत्यू आणि माता मृत्यू दर देखील अधिक आहेत. 66 टक्के नवजात मृत्यूचे प्रमाण मेळघाटात असून संसर्गजन्य आजार 60 टक्के आहेत. कुपोषणाची परिस्थिती गंभीर आहे अति कुपोषित बालकांची संख्या 10 ते 22 टक्के असून कमी वजनाची 15 ते 36 टक्के बालकं मेळघाटात आहेत. या भागात आरोग्यसेवा नाही आणि डॉक्टरांची संख्या अपुरी आहे. गरिबी आणि अज्ञान यासोबतच वाहतूक सुविधांचा अभाव वेळेवर उपचार न मिळणे अशा अनेक समस्या मेळघाटात आहेत. मेळघाटातील आदिवासींना योग्य आरोग्य सुविधा मिळवून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. - डॉ. आशिष सातव
धारणीतील नवं रुग्णालय कधीपर्यंत सुरू करणार?, हायकोर्टाचा सवाल - महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची बुधवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली. मेळघाटाबद्दल आदेश देताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठनं धारणीतील प्रस्तावित रुग्णालयावरून राज्य सरकारला धारेवर धरत 300 खाटांचं रुग्णालय नेमकं कधी सुरू करणार? यावर उत्तर मागितलं आहे. जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघातात सध्या केवळ 50 बेडचं रुग्णालय उपलब्ध आहे. एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत. मात्र तिथं वैद्यकीय स्टाफ उपलब्ध नाही. धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्धच नाहीत. या परिसरात मोबाईल पॅथलॉजी लॅब्सचीही वानवा आहे. वैद्यकीय सोयींसाठी इथं सरकारी फंडच दिलाच जात नाही. मध्यंतरी या सर्व गोष्टींना कंटाळून इथल्या डॉक्टरांनी संपाचं हत्यारही उगारलं होतं. धारणीत 16 तर चिखलदऱ्यात 7 अंगणवाड्या आहेत. मात्र तिथली परिस्थितीही बेताचीच असल्यांचं निदर्शनास आलंय. इथल्या रुगणवाहिका चालकांना महिना 17,758 चा भत्ता मंजूर झालाय, मात्र कंत्राटीपद्धतीनं त्यांच्या पदरी केवळ 12,000 रुपयेच पडतात. या सर्व मुद्यांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीनं तिथं जाऊन बैठक घ्यावी असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. याप्रकरणाची सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब करत राज्य सरकारला सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
काय आहे याचिका - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होतोय. तसंच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यात. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. एका समितीनं मेळघाट चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली होती. मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. तसं केलं तरच समस्यांवर तोडगा काढणं शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केलीय. साल 2006 पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आलंय. परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत राहतं. मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळंच असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलं.
राज्य सरकार कुपोषणाच्या बाबतीत गंभीर नाही - राज्य सरकारनं हा विषय हलक्यात घेऊ नये. या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं पाहावं असं बजावत याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसंच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गेल्या दोन दशकांत इथं 35 हजारांच्या आसपास ही अत्यंत दुर्दैवी स्थिती आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून हलक्यात घेतला जात असल्याचं यावेळी कोर्टानं नमूद केलं. आदिवासी भागात तैनात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्या जेणेकरून तेथील परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांना काही प्रोत्साहन मिळेल, असं स्पष्ट करत याबाबत राज्य सरकारची काही जबाबदारी असायला हवी, त्यांची याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी, अशी सूचनाही हायकोर्टानं केलीय.
