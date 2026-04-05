कोल्हापूर ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांची हेळसांड; डॉक्टरच ड्युटीवर 'फुल टल्ली'
पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिगंबर टोणपे यांचा मद्यधुंद प्रकार जोरदार चर्चेत आहे.
Published : April 5, 2026 at 5:16 PM IST
कोल्हापूर - शासकीय रुग्णालयं रुग्णांसाठी वेळेत, कमी खर्चात उपचाराची शेवटची आशा ठरतात, पण कोल्हापुरातील पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयातील धक्कादायक घटनेनं ही आशा धुळीस मिळाली आहे. ड्युटीवर असलेले वैद्यकीय अधिकारी दिगंबर टोणपे हे पूर्णपणे मद्यधुंद अवस्थेत आढळून आले. रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हा प्रकार मोबाईल कॅमेऱयात कैद करून सोशल मीडियावर व्हायरल केला. यामुळं ग्रामीण आरोग्य सेवांवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. पन्हाळा ग्रामीणचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनील अभिवंत यांनी संबंधित डॉक्टरवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडं केली.
ड्युटीवर असतानाच 'फुल टल्ली' - कोल्हापुरातील ग्रामीण आरोग्य सेवांच्या दयनीय अवस्थेला या घटनेमुळं एक नवीन आयाम मिळाला. पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिगंबर टोणपे यांचा घडलेला मद्यधुंद प्रकार जोरदार चर्चेत आहे. ड्युटीवर असतानाच 'फुल टल्ली' झालेल्या डॉक्टरला बोलताही येत नव्हतं. त्याच अवस्थेत ते रुग्णाच्या उपचारासाठी पोहोचले होते. या घटनेमुळं ग्रामीण रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनावर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
रुग्णाला घेऊन नातेवाईकांची धावाधाव - शनिवारी रात्री पन्हाळगडावरील एका रुग्णाला अचानक चक्कर आल्यानं नातेवाईकांनी तातडीनं पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयाकडं धाव घेतली होती. मात्र, ड्युटीवरील डॉ. दिंगबर टोणपे यांची अवस्था पाहून ते हतबल झाले. मद्यप्राशनानं प्रभावित झालेल्या डॉक्टरला नीट उभं राहता येत नव्हतं. बोलण्यात अडचण येत होती, डोळे मंदावलेले आणि हालचाल अनिश्चित वाटत होती. सुरुवातीला प्राथमिक उपचार नर्सेसनी केले, पण पुढील टेस्टसाठी कोल्हापूरचा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळं रुग्णाची अवस्था वाईट होण्याआधी नातेवाईकांनी रुग्णाला कोल्हापूरला नेलं. या घटनेचे नातेवाईकांनी केलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाले असून, हजारो लोकांनी यावर टीका केली.
पूर्वीची बदली आणि 15 दिवसांत पुन्हा कृत्य - पन्हाळा ग्रामीणचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनील अभिवंत यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, "हा प्रकार अतिशय निंदनीय आहे. 15 दिवसांपूर्वी कागल येथे डॉ. टोणपे यांनी असाच प्रकार केला होता. त्यामुळं कारवाई करत समज देत बदली करून पन्हाळ्यावर तात्पुरतं पाठवलं होतं. आता मी वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांकडं कडक कारवाईची शिफारस केली आहे."
नागरिकांचा रोष, कारवाईची मागणी - पन्हाळा आणि परिसरातील नागरिकांनी रुग्णालय आणि व्यवस्थापनावर जोरदार रोष व्यक्त केला. "मद्यधुंद डॉक्टरांना ड्युटी कशी मिळते? रुग्णांचा जीव धोक्यात घालायचा का?" असा सवाल करत स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. ही घटना ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांच्या खराब कारभाराचं प्रतीक ठरली असून, स्टाफ प्रशिक्षण आणि नियमित तपासणीची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
