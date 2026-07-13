डॅाक्टर मारहाण प्रकरणी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना न्यायालयीन कोठडी
शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर मारहाण प्रकरणी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे (Ramesh Mhatre) यांच्यासह चौघांना 24 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
Published : July 13, 2026 at 8:40 PM IST
ठाणे : डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे (Ramesh Mhatre) यांच्यासह चार आरोपींना कल्याण येथील न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC) न्यायालयाने सोमवारी 24 जुलैपर्यंत, म्हणजेच 11 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
चारही आरोपींची सुनावणी : सुनावणीपूर्वी मोठ्या संख्येने रमेश म्हात्रे यांचे समर्थक कल्याण न्यायालय परिसरात जमले होते. त्यामुळं सुरक्षेच्या कारणास्तव या प्रकरणाचा तपास करणारे विष्णूनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी न्यायिक दंडाधिकारी के. एस. काटकडे यांच्यासमोर अर्ज दाखल करून आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करत म्हात्रे यांच्यासह चारही आरोपींची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली.
न्यायालयीन कोठडी सुनावली : सुनावणीनंतर न्यायालयाने चारही आरोपींना 24 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यानंतर आरोपींचे वकील अॅड. ए. वाय. पत्की यांनी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाला आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, येत्या काही दिवसात जामीन अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप : गर्भवती महिलेच्या उपचारावरून झालेल्या वादानंतर शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. या घटनेनंतर केडीएमसीच्या विविध रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी निषेध म्हणून नियमित ओपीडी सेवा बंद ठेवत केवळ आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवल्या होत्या.
कारागृहाच्या बाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त : डॉ. वैभव साळुंखे यांच्या तक्रारीवरून विष्णूनगर पोलिसांनी रमेश म्हात्रे व इतर आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच महाराष्ट्र मेडिकेअर सेवा व्यक्ती व संस्था (हिंसाचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 2010 अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. जामीन अर्जावर सुनावणी होईपर्यंत चारही आरोपींना कल्याणच्या आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. यावेळी आधारवाडी कारागृहाच्या बाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
वरिष्ठाकडं करण्यात येणार तक्रार : दरम्यान, शुक्रवारी आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट वकिलांची न्यायालयात पोलिसांनी रुजत घातल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपानंतर हाच पुन्हा न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असतानाच कल्याण बार ओसिएशनच्या वकील संघटनेने पोलिसांचा निषेध करत आंदोलन केलं आहे. तसेच संबंधित पोलीस अधिकारी यांची तक्रार त्यांच्या वरिष्ठाकडं करण्यात येणार असल्याची माहिती, कल्याण बार असोशियनचे उपाध्यक्ष विनोद गरुड यांनी दिली. एकंदरीतच रमेश म्हात्रे प्रकरणात पोलीस विरुद्ध वकील असा सामना प्रांतांना दिसत आहे.
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