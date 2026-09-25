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''सगळंच पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना विचारायचं का? ग्राऊंड रिॲलिटी बघा ना!'' सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर उदयनराजे भोसले कडाडले

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीसाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पहिल्याच दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, इन्सेटमध्ये अर्ज भरताना खा. उदयनराजे भोसले
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, इन्सेटमध्ये अर्ज भरताना खा. उदयनराजे भोसले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 8:11 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 8:33 PM IST

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सातारा - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज पहिल्याच दिवशी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आरबीआयच्या नव्या निकषामुळे सलग दहा वर्षे संचालक असणाऱ्यांना निवडणूक लढवता येणार का? याबद्दल स्पष्टता नाही. उदयनराजे सलग दहा वर्षे संचालक आहेत. तरी देखील त्यांनी आपला अर्ज दाखल केला.



सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक भारतीय जनता पार्टीचे राज्यातील मंत्री शिवेंद्रराजेंच्या नेतृत्वाखाली लढणार असल्याचं वक्तव्य मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केलं होतं. त्याच अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नावर उदयनराजे संतप्त झाले. आपल्या स्टाईलने उत्तर देताना उदयनराजे म्हणाले, बँकेची निवडणूक सर्वसमावेशक व्हावी. ज्या जिल्ह्यात राजकारणाचा शिरकाव झाला. त्या बँका फिनीश झाल्या, असं सांगत उदयनराजेंनी सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक राजकारण विरहित व्हावी, या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.

सगळंच पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना विचारायचं का? (ETV Bharat)


सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली असून आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झालाय. उद्या पौर्णिमा असल्यानं आणि त्यानंतर पितृ पंधरवडा सुरू होत असल्यानं उदयनराजेंनी पहिल्याच दिवशी (शुक्रवारी) मोजक्या समर्थकांसोबत जाऊन उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर माध्यमांनी उदयनराजेंना निवणुकीबद्दल छेडलं असता, उदयनराजेंचा पारा चढला. बँकेच्या निवडणुकीबाबत कुणाशी बोलायचं काय कारण? ह्याच्याशी बोला, त्याच्याशी बोला. सगळं काही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना विचारून करणार आहात का? असा उलट सवाल त्यांनी केला.



भाजपाच्या नेतृत्वाखालील बँकेची निवडणूक लढवण्याचा वरिष्ठ नेत्यांचा आग्रह आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार का? या प्रश्नावर 'सगळंच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना विचारून करणार आहात का?', असा थेट सवाल करत उदयनराजेंनी अप्रत्यक्षरित्या मंत्री जयकुमार गोरेंना खोचक टोला लगावला. कोणत्याही बँकेत राजकारण आलं तर त्याचा परिणाम त्या संस्थेच्या कामकाजावर होतो. त्यामुळे राजकीय जोडे हे बँकेच्या बाहेर ठेवले पाहिजेत, असं उदयनराजेंनी बजावलं.



खासदार उदयनराजेंनी या प्रश्नावर नंतर संयमाने घेत 'मी जे म्हणतोय त्याच्याशी ते (मुख्यमंत्री) सहमत नसतील तर तुम्ही त्यांनाच विचारा ते सहमत आहेत का नाहीत? ते सहमत असणारच. कारण ग्राऊंड रिॲलिटी बघा ना! ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये राजकारण आलं त्या बँका फिनीश झाल्याचं उदयनराजेंनी सांगितलं. दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वीच उदयनराजेंनी पत्रक काढून जिल्हा बँकेची निवडणूक राजकारण विरहित पार पाडण्याचं आवाहन केलं होतं. त्या भूमिकेवर ते आजही ठाम राहिले.



उदयनराजे पुढे म्हणाले की, राजकीय जोडे बँकेच्या बाहेर ठेवा. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँक टिकली पाहिजे. शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या हितासाठी स्थापन झालेली ही संस्था असून, तिच्या मूळ उद्देशाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू नये. बँकेनं शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचं हित जोपासलं आहे. त्यामुळेच आज बँक भक्कमपणे उभी आहे. बँकेची स्थापना ज्या उद्देशाने झाली, तो उद्देश सार्थ ठरला पाहिजे.

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Last Updated : September 25, 2026 at 8:33 PM IST

TAGGED:

SATARA DCC BANK ELECTION
उदयनराजे भोसले
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
जयकुमार गोरे
UDAYANRAJE BHOSALE

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