कांजूरमार्गमध्ये पुण्यातील मोशी डंपिंगसारखी परिस्थिती तयार होऊ देऊ नका, हायकोर्टानं सुनावलं
डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा पाठवण्यापूर्वीच त्याचं वर्गीकरण करणं करण्यावर वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी अधिक भर द्यावा, हायकोर्टानं याबाबत निर्देश दिलेत.
Published : July 15, 2026 at 7:40 PM IST
मुंबई : कन्नमवार नगर डपिंग ग्राऊंडवर पुण्यातील मोशीसारखा डोंगर तयार होऊ देऊ नका, या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घ्या, अशी सूचना हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला दिलीय. तसंच क्षेपणभूमीवर घनकचऱ्याचं वर्गीकरण होणं अत्यंत गरजेचं असून त्याकरता पालिकेनं वॉर्डनिहाय कचरा वर्गीकरणावर भर द्यावा असे निर्देशही हायकोर्टानं बुधवारी जारी केलेत.
कांजूरमार्ग मध्ये 'मोशी' सारखी तयार होऊ देऊ नका - गेल्या आठवड्यांत पुण्यातील मोशी डंपिंग ग्राऊंडवर घडलेल्या दुर्घटनेची दखल घेत हायकोर्टानं बुधवारी मुंबई महापालिकेला याबाबतीत खबरदारी घेण्याचे निर्देश जारी केलेत. डंपिंग ग्राऊंडवर जर घनकचऱ्याचं योग्य वर्गीकरण झालं नाही तर कचऱ्याचे ढिग कमी होणारच नाहीत. तसंच डंपिंग ग्राऊंडवर येतानाच जर त्या कचऱ्याचं योग्य वर्गीकरण झालेलं असेल तर तो अधिक वेगानं आणि प्रभावीपणे विलीनीकरण करून त्याची योग्य ती विल्हेवाट तातडीनं लावणं शक्य होईल, असे निर्देश न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठ्ये यांच्या खंडपीठानं बुधवारी जारी केलेत. स्वच्छ हवेत श्वास घेणं हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असून याकडे दुर्लक्ष करू नका. निष्काळजीमुळे मुंबईकरांचे आरोग्य आम्ही धोक्यात घालू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला सुनावलंय.
पालिकेनं वार्डनिहाय घनकचरा वर्गीकरणावर भर द्यावा - कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडवर सध्या जवळपास संपूर्ण मुंबईच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा भार असल्यानं तिथं येणारा कचरा योग्य प्रक्रियेतून जाण अत्यावश्यक आहे. हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला याकरता वॉर्ड अधिकाऱ्यांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसंच लोकांमध्ये ओला आणि सुका कचरा विलगीकरणाबाबत जास्तीत जास्त जनजागृती करा, विभागात आणि कचराभूमीच्या परिसरात लावलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजवर लक्ष ठेवून नियम मोडणा-यांवर कारवाई करा. वॉर्डातील केवळ सोसायट्याच नव्हे तर रस्त्यांच्या कडेला, पुलांच्या खाली फेकल्या जाणा-या कचऱ्याची जबाबदारीही वॉर्डातील अधिकाऱ्यांचीच आहे याची त्यांना जाणीव करून द्या. असे निर्देश देत हायकोर्टानं या संदर्भातील सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.
काय आहे याचिका - कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी दयानंद स्टॅलिन यांच्या वनशक्ती संस्थेनं तसंच विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी ऍड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या डम्पिंगमुळे परिसरात दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असून यावर प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना करावी अशी मागणी या रहिवाशांनी केलीय. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या डंपिंग ग्राऊंडमधून उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायूमुळे आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांचं आरोग्य धोक्यात आलं असून तिथल्या लोकांना सध्या आपला जीव मुठीत धरून राहावं लागतंय. कांजूर मार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडवरील प्रदूषण रोखण्याकरता सर्वतोपरी उपाययोजना करत असल्याची माहिती पालिकेच्यवतीनं हायकोर्टात देण्यात आलीय. इथलं वाढतं प्रदूषण आणि मिथेन वायू उत्सर्जनाचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेनं सर्वतोपरी उपाययोजना सुरू केल्याचा दावा करत पालिकेच्यावतीनं बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी याप्रकरणी आपली दोन प्रतिज्ञापत्रं कोर्टापुढे सादर करण्याबाबत खंडपीठाला तशी हमी दिली आहे.
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