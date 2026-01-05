ETV Bharat / state

तपोवनातील झाडं तोडण्यास हरित लवादानं नकार दिल्यानंतर आता नाशिककरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हरित लवादानं संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील झाडं तोडण्यास बंदी घातली आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 5, 2026 at 10:27 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 10:54 PM IST

नाशिक : वाडीवरे येथील वृक्षतोडीवरून हरित लवादानं नाशिक जिल्हा प्रशासनाला धक्का देत संपूर्ण जिल्ह्यात वृक्षतोडीस स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. नाशिक जिल्हा प्रशासनाला अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी हरित लवादाच्या माध्यमातून आणखी एक धक्का दिला आहे. संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात वृक्षतोडीस आज अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे.

तोडण्यात आलेली झाडं (ETV Bharat Reporter)

तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत : तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत असताना आता नाशिक जिल्ह्यातील वाडीवरे ते समृद्धी महामार्गावर डिसेंबर महिन्यात 200 वर्ष जुन्या वडाच्या झाडांची कत्तल सुरू असल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमी अर्जदार अश्विनी भट यांना समजली. त्यांनी तातडीने त्या ठिकाणी जाऊन बेकायदा वृक्षतोड थांबवण्याचा प्रयत्न केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वृक्षतोड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी दाखवा, असं विचारलं असता त्यांनी 19 ऑगस्ट रोजीचे अपघातग्रस्त वृक्ष व फांद्या तोडीस फक्त 30 दिवसांची मुदतवाढ देणारं पत्र दाखवलं. सदरचं पत्र 18 सप्टेंबर रोजी कालबाह्य झालं असल्यानं 19 डिसेंबर रोजी त्यांना वृक्ष तोडण्याचा अधिकार नव्हता, असं लक्षात आणून दिलं. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तिथून पळ काढला होता. यानंतर पर्यवरणप्रेमी आश्विनी भट यांनी अॅड. श्रीराम पिंगळे यांच्या माध्यमातून हरित लवादामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात आता हरित लवादानं निकाल देत नाशिक जिल्ह्यातील एकही झाड कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय तोडता येणार नाही, असं म्हणत 12 मार्च पर्यँत नाशिक जिल्ह्यातील झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली आहे.

आता तपोवन नाही तर नाशिक जिल्ह्यातील एकही झाड तोडू नका; हरित लवादाचे आदेश (ETV Bharat Reporter)

एकही झाड तोडू नये : नाशिक जिल्ह्यातील वाडीवरे येथील 200 वर्ष जुनी 25 वडाची झाडं तोडण्यावरून अर्जदार अश्विनी भट यांच्या याचिकेवरून नाशिक जिल्ह्यातील वृक्षतोडीबाबत संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय एकही झाड तोडता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश हरित लवादनं पारित केला आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वृक्ष प्राधिकरण, वन विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांना आपलं म्हणणं आणि वस्तुस्थिती बाबत आपलं मत मांडण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी दिली आहे.

तोडण्यात आलेली झाडं (ETV Bharat Reporter)

तपोवनातील झाडं घेणार मोकळा श्वास : आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेनं 1800 वृक्ष तोडण्याचा घाट घातला आहे. याला नाशिकच्या पर्यावरणप्रेमी तसेच नाशिककरांनी विरोध केला असून या संदर्भात हरित लवद आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 15 जानेवारीपर्यंत झाडं तोडण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र नव्यानं हरित लवादानं नाशिक जिल्ह्यातील झाडं कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय 12 मार्चपर्यंत तोडू नये, असा निर्णय दिला. त्यामुळे तपोवनातील झाडं अधिक काळ मोकळा श्वास घेतील असं पर्यवरणप्रेमींनी म्हटलं आहे.

संपादकांची शिफारस

