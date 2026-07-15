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'माऊली...माऊली'च्या अखंड जयघोषात नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान; पुणे जिल्ह्याचा भावपूर्ण निरोप

नीरा नदीत शाही स्नान सोहळा वारकरी संप्रदायाच्या अखंड भक्तीपरंपरेचा अविस्मरणीय अध्याय ठरला. अखंड गजर करीत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा साताऱ्याच्या भूमीत पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ झाला.

Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 4:58 PM IST

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बारामती (पुणे)- "नीरा भिवरा पडता दृष्टी, स्नान करिता शुद्ध सृष्टी; अंती तो वैकुंठप्राप्ती, ऐसे परमेष्ठी बोलिला..." या संतवचनांचा प्रत्यय बुधवारी नीरा नगरीत आला. टाळ-मृदंगाच्या अखंड गजरात, "माऊली... माऊली..."च्या निनादानं आसमंत दुमदुमून गेला. नीरा नदीच्या पवित्र तीर्थात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचे शाही स्नान भक्तिभावानं संपन्न झाले. या दिव्य सोहळ्यानंतर माऊलींची पालखी पुणे जिल्ह्याचा भावपूर्ण निरोप घेऊन पालखी सोहळ्याचे प्रणेते हैबतबाबांच्या जन्मभूमी असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील लोणंद मुक्कामाकडे मार्गस्थ झाली.


बुधवारी पहाटे वाल्हे नगरीचा निरोप घेत माऊलींचा पालखी सोहळ्याने लोणंदच्या दिशेने प्रस्थान केलं. सकाळी आठ वाजता पिंपरे (खुर्द) येथील अहिल्याबाई होळकर विहिरीसमोर न्याहरीसाठी विसावा घेण्यात आला. पिंपरे आणि पिसुर्टी ग्रामस्थांनी वारकऱ्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केलं. बेसन-भाकरी, विविध चटण्या, खरडा, ताज्या रानभाज्या आणि प्रेमाची शिदोरी घेऊन ग्रामस्थ वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी धावून आले होते. भक्ती आणि सेवाभावाचा हा सुंदर संगम पाहून प्रत्येक वारकरी भारावून गेला.

Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)
Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)

यानंतर पालखी सोहळा दुपारच्या भोजनासाठी नीरा नगरीत दाखल झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सरपंच तेजश्री काकडे, उपसरपंच राजेश काकडे, दत्ताजी चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी फुलांच्या वर्षावात माऊलींचे स्वागत केलं. ग्रामपंचायतीने पालखी तळाची आकर्षक फुलांनी सजावट केली होती. हजारो भाविकांनी शिस्तबद्ध रांगा लावत माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेतलं. भक्तीच्या महासागरात स्वतःला अर्पण केलं.

Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)


नीरा स्नानाचा दिव्य सोहळा- पालखी सोहळ्यातील नीरा स्नानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पालखी प्रवासाचा अर्धा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील नीरा नदीच्या प्रसिद्ध दत्तघाटावर ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचे स्नान घालण्याची परंपरा शतकानुशतके अखंड सुरू आहे. दुपारचे भोजन आणि विसावा झाल्यानंतर सोहळा दत्तघाटाकडे मार्गस्थ झाला. नीरा नदीवरील शंभर वर्षांचा इतिहास साक्षीदार असलेल्या ब्रिटिशकालीन पुलावरून पालखीचा वैभवी लवाजमा पुढे सरकत होता. सर्वात पुढे तुतारीचा मंगल नाद, त्यामागे मानाचे अश्व, भगव्या पताका, विणेकरी वारकरी आणि फुलांनी सजलेला माऊलींचा रथ... मंद वाऱ्याच्या साक्षीने हा अविस्मरणीय देखावा भक्तांच्या डोळ्यांत साठून राहिला.

Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)
पैलतीरावर सोहळ्याचे मालक , विश्वस्त आणि मानकरी यांच्या उपस्थितीत दत्तघाटावर "माऊली... माऊली..."च्या अखंड गजरात ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांना पवित्र तीर्थात शाही स्नान घालण्यात आले. हा दैवी क्षण अनुभवण्यासाठी दत्तघाट आणि नदीचा संपूर्ण परिसर भाविकांनी अक्षरशः फुलून गेला होता.
Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)
Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)

पुणे जिल्ह्याचा निरोप- पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विरधवल जगदाळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक डॉ. शिवमकुमार, प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, जेजुरीचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र पाटील, बांधकाम सभापती दीपाली हुलावळे, प्रमोदकाका काकडे, दत्ताजीराव चव्हाण, तेजश्री काकडे, राजेश काकडे, राजेश चव्हाण, विराज काकडे, विजय शिंदे, आरोग्य उपसंचालक भगवान पवार यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी माऊलींच्या पालखीला पुणे जिल्ह्याच्या वतीने भावपूर्ण निरोप दिला.

Dnyandev Paduka Shahi Snan at Nira
नीरा तीर्थी ज्ञानदेवांच्या पादुकांचे शाही स्नान (Source- ETV Bharat Reporter)


सातारा जिल्ह्यात भक्तिभावानं स्वागत- नीरा नदी ओलांडताच सातारा जिल्ह्याच्या वतीने माऊलींचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. पालकमंत्री शंभुराज देसाई, शिवेंद्रराजे भोसले, मकरंद पाटील, जयकुमार गोरे, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रिया शिंदे, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा पोलीस प्रमुख निखील पिंगळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सुहास थोरात, गटविकास अधिकारी अनिलकुमार वाघमारे, विजय धायगुडे, रघुनाथ धायगुडे यांच्यासह मान्यवरांनी माऊलींचे भक्तिभावाने स्वागत केलं.

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TAGGED:

SANT DNYANESHWAR PALKHI
NEERA RIVER TIRTHA PALHI SOHALA
नीरा तीर्थ पालखी सोहळा
ज्ञानदेव पादुका शाही स्नान
ASHADHI PALKHI SOHALA

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