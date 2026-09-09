डीजेमुळे पारंपरिक नाशिक ढोलचा हरवला ताल: सत्तर वर्ष ढोलवादन, आता गुलाबखान यांनी काय व्यक्त केली खंत ?
नाशिक ढोलनं आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र डीजेमुळे ढोल वादनाची लय गेली, याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कपिल भास्कर यांनी केलेला हा विशेष रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 9:14 PM IST
नाशिक : डीजे, धिंगाणा आणि गोंगाटाच्या नावाखाली निव्वळ दिखाऊपणा सुरू असून मूळ पारंपरिक वाद्याच्या वादनातील मूळ ताल, लय आणि नजाकत हरवली आहे, अशी खंत नाशिक ढोलच्या माध्यमातून गेली 70 वर्षांपासून या कलेची प्रामाणिक सेवा करणारे ज्येष्ठ ढोलवादक गुलाबखान हाजी हसन खान बडे यांनी व्यक्त केली आहे.
नाशिक ढोलनं संपूर्ण देशात निर्माण केली ओळख : धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमात नाशिक ढोलनं संपूर्ण देशात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र कालांतरानं वाढते व्यापारीकरण आणि डीजे संस्कृतीच्या प्रभावाखाली पारंपरिक नाशिक ढोलची झालेली दुरावस्था म्हणजे मोठी सांस्कृतिक शोकांतिका असल्याची खंत ज्येष्ठ ढोल वादक गुलाबखान बडे यांनी व्यक्त केली आहे. "आज जो चौका चौकात आणि मिरवणुकीत वाजवला जात आहे, तो नाशिक ढोलच नाही. आम्ही सत्तर वर्ष जो वाजवत आहे आणि ज्यानं जगाला भुरळ घातली, तोच मूळ पारंपरिक नाशिक ढोल आहे. आजकालच्या कर्कश आवाजात नाशिक ढोलचा अस्सल प्राण आणि नजाकत कुठेतरी हरून गेली आहे," अशी खंत गुलाब खान यांनी व्यक्त केली आहे.
पत्रे वाजवून वादनाचा खडतर सराव : वयाच्या आठव्या वर्षापासून नाशिकच्या अन्सारी समाजाच्या लोकांना मोहरममध्ये ढोल वाजवताना पाहून गुलाबखान यांना या वाद्याचे वेड लागलं. सुरुवातीच्या काळात हातात ढोल नसल्यानं त्यांनी पत्रे वाजवून या वादनाचा खडतर सराव सुरू केला. हळूहळू अन्सारी समाजातील लोकांनी त्यांना सोबत घेतलं आणि तिथून गुलाबखान या कलाकारानं पाया रचत देशाला नाशिक ढोलची ओळख करून दिली, आज देखील वयाच्या 82 व्या वर्षी ते प्रामाणिकपणे ढोलवादनाची सेवा देत आहेत. आज त्यांची तिसरी पिढी ढोल वादनाची सेवा देत आहे.
दोन रुपये मिळायचे : "नाशिक ढोल वादनाचा सुरुवातीचा काळ हा खूप कठीण होता. पूर्वी हा व्यवसाय केवळ मोहरमच्या दहा दिवसांपुरताच मर्यादित असायचा. इतर वेळी काम नसायचं. हळदीच्या प्रसंगी वाजवायला गेल्यावर जेमतेम सव्वा ते जास्तीत जास्त दोन रुपये मानधन मिळायचं. ढोल वाजवून अंगावर रचलेले विविध मनोरे आणि नाचल्यावर मिळणाऱ्या दोन, पाच पैशांच्या ओवाळणीवर आम्ही आमचा संसार चालवला. अशात कित्येक वेळा उपासमारीची वेळ आली. मुलांच्या अंगावर कपडे घ्यायला ही पैसे नसायचे. अशा अत्यंत कठीण प्रसंगी पत्नी नासिमाखान यांनी मला मोठा आधार दिला. मात्र आज कितीही वय झालं असलं, तरी ढोल हातात येताच अंगात आजही उत्साह संचारतो," अशी प्रतिक्रिया गुलाबखान यांनी व्यक्त केली. तसेच मुंबईतील चेंबूरच्या सिंधी कॅम्पमध्ये गेल्या पन्नास वर्षापासून आम्ही अविरत सेवा देतो, असंही गुलाबखान यांनी म्हटलं.
अनेक आठवणीतले प्रसंग : "मी गेल्या 70 वर्षापासून नाशिकढोल च्या माध्यमातून ढोलवादनाची सेवा देत आहे. या काळात अनेक चांगले वाईट प्रसंग बघायला मिळाले. त्यात आठवणीतला प्रसंग म्हणजे पंजाबमध्ये एका बाजूला डीजे आणि दुसऱ्या बाजूला आमचा नाशिक ढोल असा सामना रंगला होता. तेथे आमच्या पारंपरिक तालानं पंजाबवासीय हरवून गेले होते. तसेच दुसऱ्या एका घटनेत तत्कालीन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबा मकदूम यांच्या दर्ग्यावर चढवलेल्या चादरीच्या मिरवणुकीत ढोल वाजवण्याचा मान मिळाला, अभिनेते सुनील दत्त यांच्या घरी गणेशोत्सव काळात ढोल वाजवण्याची संधी मिळाली. अनेक चित्रपटात देखील ढोल वादन केलं हे सर्व माझ्या आयुष्यात आठवणीच्या क्षण ठरला," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
तिसरी पिढी ढोल देत आहे सेवा : "वडिलांनी सुरू केलेली नाशिक ढोल वादनाची परंपरा आज आमची तिसरी पिढी पुढे नेत आहे. आर्थिक परिस्थिती नसताना त्यांनी सुरुवातीचा काळ खूप कठीण परिस्थितीत काढला. लोकांकडून उधार घेऊन ते इतर शहरांमध्ये जाऊन ढोल वादन करत होते. आज आम्ही वर्षातील 365 दिवस पैकी 200 दिवस देशात कुठं ना कुठं ढोल वादनाची सेवा देतो. सर्व जाती धर्मातील लोक कार्यक्रमात आम्हाला ढोल वाजवण्यासाठी बोलवलं जाते. मानसन्मान दिला जातो. आतापर्यंत आम्ही जपलेली कला आणि प्रामाणिकपणा याचे हे यश म्हणता येईल," असं ढोल वादक कादिर खान यांनी म्हटलं आहे.
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