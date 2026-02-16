छत्रपती संभाजीनगरमध्ये यंदा डीजे, लेझर मुक्त शिवजयंती; पोलीस आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय!
राज्यात सर्वत्र तरुणाई शिवजयंती सोहळ्याचं नियोजन करण्यात व्यस्त आहे. दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीजे, लेझर मुक्त शिवजयंती साजरी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
Published : February 16, 2026 at 8:55 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : दरवर्षीप्रमाणं राज्यात सर्वत्र शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्याबाबत नियोजन सुरू झालं आहे. दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर शहरातील शिवजयंती समितीनं यंदा डीजे आणि लेजर मुक्त शिवजयंती साजरी करण्याचं आवाहन केलं आहे. शिवजयंतीनिमित्त शहर पोलिसांतर्फे सोमवारी दुपारी विशेष बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी समितीचे अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी "मिरवणूक काढताना सर्वसामान्य शिवभक्तांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही," असा सोहळा साजरा करण्याची विनंती केली. "कोणी जर हा नियम मोडला तर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय राहणार नाही, कोणाला वाटत असेल की गुपचूप आणू तर त्यांनी आताच सावध व्हावं," असा इशारा पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी सर्व मंडळांना दिला.
बैठकीत घेण्यात आला निर्णय : छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस यांच्यावतीनं सोमवारी तापडिया नाट्य मंदिर इथं सार्वजनिक शिवजयंती महोत्सव समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. आगामी शिवजयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी मार्गदर्शन केलं. "शिवजयंती हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मिरवणुकीत येणाऱ्या प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी असावी यासाठी यावर्षी डीजे मुक्त व लेजर मुक्त शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय समितीनं घेतला आहे. दरवर्षी डीजेमुळं अनेक दुर्घटना घडतात. काही जणांना कानाचे विकार जडतात, बहिरेपण येतं, कानाच्या पडद्यावर परिणाम होण्यासारखा घटना घडतात. त्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला," अशी माहिती अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी दिली.
मिरवणुकीत लेजरवर सक्तीची बंदी : "छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करत असताना लेजर शो केला जातो. प्रत्येक मंडळ आकर्षक दिसण्यासाठी, सदस्यांना अधिक आनंद देण्यासाठी लेजर वापरतात. मात्र त्यामुळं डोळ्यांच्या समस्या अनेकांना उद्भवतात. त्यामुळं यंदा लेजर बंदी केली आहे. लपूनछपून कोणीही डीजे लावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय राहणार नाही. मागील काही दिवसांमध्ये मंगल कार्यालय चालकांची बैठक घेऊन त्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. डीजे व्यावसायिकांची बैठक घेणार आहोत, नियम कोणीही मोडू नका. सर्वांच्या भल्यासाठी निर्णय आहे," असं पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी सांगितलं.
पारंपरिक पद्धतीनं होणार शिवजयंती : 19 फेब्रुवारीला सुमारे 5 हजार युवती आणि महिलांना समितीच्या वतीनं मोफत भगवे फेटे बांधण्यात येणार आहेत. मिरवणुकीत पारंपरिक पद्धतीनं सोहळा साजरा करण्याचं आवाहन शिवजयंती सोहळा समितीचे अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी केलं. शिवजयंती मिरवणुकीत लेझिम पथक, ढोल पथक, शिवकालीन कलांचं सादरीकरण करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.
