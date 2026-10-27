एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार, ३९१ कोटींचा निधी मंजूर - प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणाराय. त्यासाठी 391 कोटींचा निधी मंजूर केलाय. मंत्री सरनाईक यांनी ही माहिती दिली.
Published : October 27, 2026 at 3:11 PM IST
मुंबई - तोट्यात असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकारनं 391.02 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली. या निधीमुळे सुमारे 83 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध होणार आहे.
परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिवाळीपूर्वी वेतन देण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर शासनाने 27 ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच आज निधी मंजुरीचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. हा निधी सप्टेंबर 2026 मधील प्रवासी सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी मंजूर करण्यात आला आहे. महिला सन्मान योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध प्रवासी सवलतींचा आर्थिक भार एसटी महामंडळावर पडतो. या सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी मिळणाऱ्या निधीमुळे महामंडळाला आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवण्यास मदत होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना साधारणतः दर महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान वेतन दिले जाते. यंदा 6 नोव्हेंबरपासून दिवाळी सुरू होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना सणापूर्वी वेतन मिळावे, यासाठी सरनाईक यांनी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेत.
एसटी कर्मचारी हे महामंडळाचे खरे बळ आहे. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिवाळी आनंदाने साजरी करता यावी, ही आमची भूमिका आहे. दिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचा दिलेला शब्द पाळण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. आता एसटी प्रशासनाने वेतन वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असं मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं. सरकारच्या निर्णयामुळे दिवाळीपूर्वी वेतन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता प्रत्यक्ष वेतन वितरणाकडे कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
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