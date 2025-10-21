सारसबागेतील दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रमाला विरोध; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पुण्यातील सारसबागेतील 28 वर्षांची परंपरा असलेला दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रम गोरक्षक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे वादात आला आहे. परंतु, पोलीस सुरक्षा मिळाल्यानं कार्यक्रम बुधवारी होणार आहे.
Published : October 21, 2025 at 7:26 PM IST
पुणे : सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी केली जात असून दिवाळीचा मोठा उत्साह सर्वत्र दिसून येत आहे. परंतु पुण्यातील शनिवारवाडा इथं नमाज पठणावरुन वाद सुरु असतानाच आता दरवर्षी दिवाळीमध्ये सारसबागेत होणारा दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रमही वादात सापडला आहे. मागील 28 वर्षापासून पुण्यातील सारसबाग इथं होणाऱ्या दिवाळी पाडवा पहाटला काही गोरक्षक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावरून विरोध दर्शवला होता. यानंतर हा कार्यक्रम रद्द करण्याची भूमिका आयोजकांनी घेतली होती. पुणे पोलिसांनी मात्र हा कार्यक्रम रद्द करू नका आम्ही तुम्हाला सुरक्षा देतो, अशा प्रकारचे पत्र दिल्यानंतर मंगळवारी पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
गोरक्षक कार्यकर्त्यांनी केला कार्यक्रमाला विरोध : मागील 28 वर्षापासून पुण्यातील सारसबाग इथं दिवाळी पडावा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं. या कार्यक्रमाठी पुणेसह परिसरातील अनेक नागरिक मोठ्या प्रमाणात सारसबाग इथं येत असतात. यंदाही कार्यक्रमाचे आयोजक युवराज शाह तयारी करत असताना गोरक्षक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावरून कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर हा कार्यक्रम रद्द करण्याची भूमिका आयोजकांनी घेतली होती. परंतु पुणे पोलिसांनी हा कार्यक्रम रद्द करू नका. आम्ही तुम्हाला सुरक्षा देतो अशा प्रकारचं पत्र दिल्यानंतर बुधवारी हा कार्यक्रम होणार आहे.
सारसबाग इथं उद्या कार्यक्रम होणार : "सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाला विरोध वाढत गेला आणि त्याचा निषेध करण्यात आला. वाढता विरोध अन् निषेध लक्षात घेत कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु पोलिसांनी आम्हाला कार्यक्रम रद्द करू नका असं सांगितल्यानं उद्या कार्यक्रम होणार आहे", अशी प्रतिक्रिया कार्यक्रमाचे आयोजक युवराज शाह यांनी दिली.
