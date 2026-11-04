मातीतून घडवतात लक्ष्मी, कष्टातून चालवतात संसार; अमरावतीच्या मूर्तिकार कांचनपुरे दाम्पत्याच्या संघर्षाची कहाणी
लक्ष्मीपूजनाला पूजल्या जाणाऱ्या लक्ष्मीच्या मूर्ती घडविण्याचं काम अनेक मूर्तिकारांच्या घरात अहोरात्र सुरू असते. याच संदर्भातील विशेष वृत्तांत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांनी केला आहे.
Published : November 4, 2026 at 6:03 PM IST
अमरावती : दिवाळी हा सुख-समृद्धी आणि प्रगतीचा संदेश देणारा भारतातील सर्वात मोठा सण मानला जातो. या सणात धनाची देवी लक्ष्मीचं पूजन केलं जातं. घराघरांत पूजल्या जाणाऱ्या लक्ष्मीच्या मूर्ती घडविण्याचं काम मात्र अनेक मूर्तिकारांच्या घरात अहोरात्र सुरू असते. दुसऱ्यांच्या घरात सुख-समृद्धी नांदावी, या श्रद्धेनं लक्ष्मीच्या मूर्ती घडविणारे मूर्तिकार स्वतः मात्र कष्ट आणि संघर्षाचं जीवन जगत आहेत. अमरावतीतील राधा आणि शाम कांचनपुरे हे दाम्पत्य त्याचंच उदाहरण आहे. आपल्या छोट्याशा घरात मातीला आकार देत हे दाम्पत्य अनेकांच्या घरात आनंद पेरण्याचं काम करत आहे. त्यांच्या या कलेचा आणि संघर्षाचा आढावा घेणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट.
छोट्याशा घरात लक्ष्मीचा आकार :
अमरावती शहरातील राजापेठ परिसरातील मूर्तिकारांच्या वसाहतीत सध्या दिवाळीची लगबग सुरू आहे. घरोघरी लक्ष्मीच्या मूर्ती आकार घेत असून, त्यांना आकर्षक रूप देण्यासाठी रंगकामाची धावपळ सुरू आहे. याच वसाहतीत राहणारे राधा आणि शाम कांचनपुरे हे दाम्पत्यही आपल्या छोट्याशा घरात मातीच्या आणि 'प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या लक्ष्मी मूर्ती घडविण्यात मग्न आहे. बालपणापासूनच दोघांनाही मूर्तिकलेचा वारसा लाभला. कलेची हीच परंपरा पुढे नेत त्यांनी लग्नानंतर मूर्तिकलेचा व्यवसाय स्वीकारला आणि त्यातून संसाराचा गाडा पुढे नेला.
बैल, गणपती आणि लक्ष्मी हाच उदरनिर्वाहाचा आधार :
पोळ्यासाठी बैल, गणेशोत्सवासाठी गणपती आणि दिवाळीसाठी लक्ष्मीच्या मूर्ती घडविणे हाच कांचनपुरे दाम्पत्याच्या वर्षभराच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार आहे. दरवर्षी 500 ते 600 मूर्ती तयार करणारं हे दाम्पत्य यंदा मात्र केवळ 100 ते 200 मूर्ती तयार करत आहे. सततच्या बैठ्या कामामुळे राधा कांचनपुरे यांचा मणक्याचा त्रास वाढला आहे. त्यामुळे नाइलाजाने मूर्ती बनविण्याचं काम कमी करावं लागलं. मूर्ती विक्रीतून वर्षभरात मिळणाऱ्या सुमारे 50 हजार रुपयांच्या उत्पन्नातून माती, रंग आणि इतर साहित्याचा खर्च वजा केल्यानंतर उरणाऱ्या पैशांतच संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो, असं राधा आणि शाम कांचनपुरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
मूर्ती घराघरांत पोहोचतात हाच खरा आनंद :
"आम्ही घडविलेल्या मूर्ती लोकांच्या घरी जातात. त्यांचे लक्ष्मीपूजन होते आणि त्यांच्या घरात सुख-समृद्धी नांदते. यापेक्षा मोठं समाधान दुसरं काय असणार," अशा भावना राधा कांचनपुरे यांनी व्यक्त केल्या. तर पोळ्याचे बैल, गणपती आणि लक्ष्मीच्या मूर्ती विकून मिळणाऱ्या पैशांतूनच वर्षभराचा संसार चालतो, असं शाम कांचनपुरे यांनी सांगितलं.