दिवाळीचा फराळ आता थेट घरातून सातासमुद्रापार; पुणे टपाल विभागाची मोफत पिकअप सेवा
पुणे टपाल विभागातर्फे (Pune Post Office) दिवाळीचा फराळ (Diwali Faral) माफक दरात परदेशात पाठवण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
Published : October 15, 2026 at 7:31 PM IST
पुणे : सध्या सर्वत्र दिवाळी (Diwali) उत्सवाची तयारी सुरू झाली असून, परदेशातील नातेवाईकांनाही दिवाळीच्या फराळाचा (Diwali Faral) आनंद घेता यावा, यासाठी पुणे टपाल विभाग सज्ज झाला आहे. दिवाळीनिमित्त पुणे टपाल विभागानं एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवला असून, नागरिकांनी फराळाचे पदार्थ दिल्यानंतर नाममात्र शुल्कात त्यांचे पॅकिंग करून माफक दरात ते परदेशात पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे, यंदा पोस्टाकडून फ्री पिकअप सर्व्हिस सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळं नागरिकांना आता टपाल कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसून, पोस्टमन थेट घरी येऊन फराळाचे पार्सल घेऊन जाणार आहेत, अशी माहिती पुणे क्षेत्राच्या पोस्टमास्टर जनरल प्रीती अग्रवाल यांनी दिली.
पोस्टमन फराळाचे पार्सल विनामूल्य घेऊन जाणार : यावेळी पोस्टमास्टर जनरल प्रीती अग्रवाल म्हणाल्या की, परदेशातील नातेवाईकांना दिवाळीच्या फराळाचा आनंद घेता यावा, यासाठी टपाल विभाग यंदाही सज्ज आहे. दिवाळीनिमित्त पुणे टपाल विभागानं नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवला असून, फराळाचे पदार्थ नाममात्र शुल्कात पॅकिंग करून माफक दरात परदेशात पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. अनेक नागरिकांचा दिवाळीचा फराळ तयार असतो. मात्र, दैनंदिन कामाच्या व्यापातून वेळ काढून टपाल कार्यालयात जाणं त्यांना शक्य होत नाही. अशा नागरिकांसाठी घरपोच पार्सल पिकअपची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधे अंतर्गत पोस्टमन नागरिकांच्या घरी जाऊन फराळाचं पार्सल विनामूल्य घेऊन जाणार आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
21 हजार किलो फराळ पुण्यातून परदेशात : त्या पुढे म्हणाल्या की, नोकरी आणि शिक्षणानिमित्त पुण्यातून परदेशात जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. परदेशात वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येकाला दिवाळीच्या सणासाठी भारतात किंवा पुण्यात येणं शक्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन जगभरातील प्रियजनांना फराळाचे पदार्थ आणि भेटवस्तू पाठवून त्यांचा दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी पुणे टपाल विभागानं पुढाकार घेतला आहे. शहरातील सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये दिवाळीचा फराळ परदेशात पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, तेथे फराळाचे पॅकिंग करण्याची सोयही करण्यात आली आहे. त्यामुळं नागरिकांना आपल्या परदेशातील नातेवाईकांपर्यंत दिवाळीचा फराळ सहजपणे पोहोचवता येणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी दिवाळीनिमित्त पुणे टपाल विभागाने तब्बल 21 हजार किलो फराळ पुण्यातून परदेशात पाठवण्याचा विक्रम केला होता. तसेच हा फराळ वेळेत संबंधित नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला होता, अशी माहितीही प्रीती अग्रवाल यांनी यावेळी दिली.
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