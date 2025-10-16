ETV Bharat / state

दिवे, पणत्या, रांगोळी, दिवाळीसाठीच नव्हे तर पोटासाठी, कुटुंबासाठी अन् शिक्षणासाठीही

अमरावतीच्या दोन चिमुकल्यांसह त्यांची आई दिवे, पणत्यांच्या दुकानात दिवसभर राबतात. त्यांचा हा छोटासा व्यवसाय केवळ दिवाळीसाठीच नव्हे, तर पोटासाठी आणि शिक्षणासाठी सुरू असणारा संघर्ष आहे.

Diwali Festival 2025
दिवे, पणत्या, रांगोळी विकताना नंदिनी दुळंबे (ETV Bharat Reporter)
अमरावती : दिवाळी (Diwali 2025) म्हणजे प्रकाशाचा, आनंदाचा सण. दिव्यांमुळं प्रत्येक घर उजळून निघतं, पण या प्रकाशामागे काही हात मात्र अंधारात राहतात. ते म्हणजे पणत्या, दिवे आणि सजावटीच्या वस्तू बनवणारे छोटे विक्रेते. अमरावतीतील नंदिनी दुळंबे आणि त्यांचं कुटुंब याचं उत्तम उदाहरण आहे. दोन चिमुकल्या मुलींसह त्या गाडगेनगर परिसरात बाजाराच्या विरुद्ध बाजूला राधानगर गल्लीच्या दिशेनं उड्डाणपुलाखाली दिवाळीनिमित्त दिवे, पणत्यांच्या दुकानात दिवसभर राबतात. त्यांच्या पतीची नोकरी गेली आणि अपघातामुळं पतीचा हात निकामी झाल्यावर हा छोटा व्यवसायच त्यांच्या जगण्याचा आधार बनला. त्यांचा हा छोटासा व्यवसाय केवळ दिवाळीच्या निमित्तानं नव्हे तर पोटासाठी, कुटुंबासाठी आणि शिक्षणासाठी सुरू असणारा खटाटोप आहे.

दिवाळीसाठीच नव्हे तर पोटासाठी रस्त्यावर सजला बाजार (ETV Bharat Reporter)

'त्याची' नोकरी गेली अन् स्वाभिमानानं रस्त्यावर उतरलो : "आम्ही मूळचे यवतमाळचे. अमरावतीत रेमंड कंपनीत पतीला नोकरी मिळाली आणि आम्ही अमरावतीला आलो. इथे गाडगे नगर परिसरात भाड्यानं घर घेतलं. घरचं भाडं साडेसहा हजार रुपये इतकं आहे. आमची सहावीत शिकणारी मोठी मुलगी त्यावेळी नुकतीच शाळेत जायला लागली होती. तिला आम्ही गोल्डन किड्स या शाळेत टाकलं. दुसरी नुकतीच झाली होती. सारं काही सुरळीत सुरू असताना कोरोना काळात रेमंड कंपनीनं अचानक अनेकांना कामावरून काढलं. त्यात माझ्या पतीची नोकरी गेली. खरं तर हे आमच्यासाठी मोठं संकट होतं. नोकरी सुटल्यावर यांनी भाजी विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. अशातच एका दुर्दैवी प्रसंगात पतीचा एक हात निकामी झाला. यामुळं भाजीची गाडी ओढणं त्यांना अशक्य झालं. जड काम करणं त्यांना शक्य नसल्यानं मी स्वतः त्यांना मदत व्हावी म्हणून स्वाभिमानानं प्रसंगानुरूप व्यवसाय करण्यास दोघेही रस्त्यावर उतरलो. माझे पती सचिन दुळंबे हे पदवीधर आहेत आणि मी योगामध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. असं असताना आम्हाला परिस्थितीनुसार संघर्ष करावा लागत आहे. कधी फळांची विक्री, कधी फुलांची विक्री आणि आता दिवाळीनिमित्त दिवे, पणत्या, लक्ष्मीच्या मूर्तींची विक्री करत आहोत. दोन्ही मुलींना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठीच आमच्या दोघांचाही प्रयत्न सुरू आहेत," असं नंदिनी दुळंबे "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाल्या.

दिवे सजवले, रांगोळी रंगवली : "शाळा, शिकवणी नियमित करून आणि रोज आपला अभ्यास पूर्ण करून आई, बाबांना आम्ही दोन्ही बहिणी मदत करतो. दिवाळीत दुकान लावण्यासाठी आम्ही दिवे आणले. या दिव्यांना आम्ही दोघी बहिणींनी रंग देण्याचं काम केलं. दिव्यांमधल्या बारीक सारीक नक्षीकाम आम्ही विविध रंगांनी रंगविलं. यासोबतच पांढऱ्या रंगाच्या रांगोळीत विविध रंग मिसळून वेगवेगळ्या रंगाची रांगोळी तयार केली," असंही मुलगी आनंदी म्हणाली.

आमच्या दुकानात गर्दीच नाही : इथे पंचवटी चौकापासून गाडगे नगरपर्यंत रस्त्याच्या कडेला सर्वांची दुकानं एकाच बाजूला थाटली आहेत. सर्व लोक तिकडे एकाच बाजूला जातात. आमचं दुकान त्यांच्या विरुद्ध दिशेनं असल्यानं आमच्या दुकानात फारशी गर्दी होत नाही. असं असलं तरी दिवाळीपर्यंत आमच्या दुकानात पण गर्दी होईल आणि दिवाळी चांगली होईल, असा विश्वास आनंदीनं व्यक्त केला आहे.

असं थाटलंय दुकान : "गाडगे नगर येथे उड्डाणपुलाच्या खाली लोखंडी पलंगावर चादर टाकून त्यावर दिवे, पणत्या आणि एका बाजूला रांगोळी ठेवली आहे. हातगाडीवर लक्ष्मीच्या मूर्ती आहेत. व्यवसायाकरिता 8 हजार रुपयांची रांगोळी आणली, 12 हजार रुपयांचे दिवे घेतले आणि देवीच्या मूर्ती 30 हजार रुपयांत आणली. आम्ही तिघं दुकान सांभाळतो, पती आम्हाला इथे हे साहित्य पुरवण्यास मदत करतात. सायंकाळी ते आणि दोन्ही मुली दुकान सांभाळतात, तेव्हा घरची कामं स्वयंपाक मी आटपून घेते," असं नंदिनी दुळंबे म्हणाल्या.

