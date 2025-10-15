ETV Bharat / state

पुणेकरांची दिवाळी होणार गोड; 'दि पूना मर्चंट्स चेंबर'चा रास्त भावात लाडू-चिवडा उपक्रमाला सुरुवात, लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद

दिवाळी (Diwali 2025) काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यंदाही 'दि पूना मर्चंट्स चेंबर'कडून रास्त भावात लाडू-चिवडा उपक्रमाला सुरूवात करण्यात आली आहे.

दि पूना मर्चंट्स चेंबर लाडू-चिवडा उपक्रम (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 15, 2025

पुणे : सर्वसामान्य नागरिकांची दिवाळी (Diwali 2025) गोड व्हावी या उद्देशाने गेल्या 38 वर्षापासून ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर 'दि पूना मर्चंट्स चेंबर'कडून रास्त भावात लाडू-चिवडा उपक्रमाला सुरूवात करण्यात आली आहे. यंदा देखील या उपक्रमाला सुरूवात झाली असून यंदाचे 38 वे वर्ष आहे. विशेष बाब म्हणजे यंदा अडीच लाख किलो लाडू चिवडा बनविण्यात येणार आहे. मराठवाडात जी अतिवृष्टी झाली तेथील शेतकऱ्यांना देखील 5 हजार किलो लाडू चिवडा पाठवण्यात आल्याची माहिती, राजेंद्र बढिया यांनी दिली.

उपक्रमाची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद : दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीनं रास्त भावात लाडू चिवडा विक्री केंद्राला सुरूवात झाली आहे. यावर्षी लाडू-चिवड्याच्या प्रति किलोचा भाव हा 190 रुपये आहे. तसंच विशेष म्हणजे यंदा अर्धा किलोची पॅकेट्स देखील उपलब्ध करण्यात आली आहेत. दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीनं गेल्या 38 वर्षापासून रास्त भावात लाडू चिवडा विक्री केली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची दिवाळी गोड व्हावी आणि नागरिकांना चांगल्या दर्जाचा आणि कमी किंमतीमध्ये लाडू चिवडा उपलब्ध व्हावा म्हणून चेंबरच्यावतीनं रास्त भावात लाडू चिवडा विक्री केली जाते. या उपक्रमाची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये देखील नोंद झाली आहे. तसंच लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे.

दि पूना मर्चंट्स चेंबर लाडू-चिवडा उपक्रम (ETV Bharat Reporter)

लाडू, चिवडा तयार करण्याचं काम सुरू : या उपक्रमात तब्बल 700 हून अधिक कामगार हे काम करत असून या सर्व कामगारांची मेडिकल तपासणी करण्यात आली आहे. तसंच या उपक्रमाच्या माध्यमातून या महिला आणि पुरुष कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देखील उपलब्ध होत आहे. राजस्थान येथील पप्पू महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहोरात्र लाडू, चिवडा तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. तसंच चेंबरच्या सदस्यांच्या देखरेखीखाली उत्कृष्ट पॅकिंगमध्ये तसंच स्वच्छ वातावरणात लाडू-चिवडा तयार केला जात आहे.

Diwali Festival 2025
दि पूना मर्चंट्स चेंबरकडून अडीच लाख किलो लाडू चिवडा तयार (ETV Bharat Reporter)



