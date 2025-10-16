ETV Bharat / state

टॅरिफचा परिणाम दिवाळी फराळावर, आयात करांमुळं अमेरिकेत दिवाळी फराळ पाठवणाऱ्या ग्राहकांनी फिरवली पाठ

अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात भारतातून दिवाळीत फराळ पाठवला जातो. मात्र यंदा अमेरिकेत दिवाळीचा फराळ पाठवणाऱ्या ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे.

DIWALI FARAL EXPORT USA 2025
टॅरिफचा परिणाम दिवाळी फराळावर (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
मुंबई : दिवाळी म्हणजे रोषणाई, आतिषबाजी आणि फटाके, दिवाळीत असंख्य लख्ख दिव्यांनी वातावरण उजळून जाते. दिवाळीत जशी रोषणाई असतं, तसं दिवाळीत आणखी एक जिव्हाळाचा विषय म्हणजे दिवाळी फराळ. करंजी, चकली, बेसन लाडू, भाजणी चकली, शंकरपाळी, चिवडा हा फराळ लोकांना मोठ्या प्रमाणात आवडतो. भारतातील दिवाळीत फराळची दखल परदेशात देखील घेतली गेली आहे. विशेषत: अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात भारतातून दिवाळीत फराळ पाठवला जातो. मात्र यंदा अमेरिकेत दिवाळीचा फराळ पाठवणाऱ्या ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे. कारण अमेरिकेनं भारतावर लावलेला आयात कर. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील आयात वस्तूवर 50 टक्के टॅरिफ कर अर्थात आयात कर लावला आहे. त्यामुळं दिवाळीत भारतातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात जो दिवाळी फराळ निर्यात व्हायचा त्यांच्यावर परिणाम झाला आहे. आयात करामुळं दुकानातून फराळ खरेदी करुन परदेशात निर्यात करणाऱ्या ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे. फराळावर कसा परिणाम झाला पाहूया...

50 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क वाढले : प्रत्येक वर्षी दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात दिवाळी फराळ परदेशात आणि विशेष करुन अमेरिकेत पाठवला जातो. यासाठी फराळ खरेदी करण्यासाठी लोकांची गर्दी व्हायची, मात्र यंदा अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतातील आयात वस्तूंवर 50 टक्के आयात कर लावला आहे. त्याच्या परिणाम फराळ विक्रीवर झाला आहे. यापूर्वी म्हणजे मागील वर्षी साधारण भारतातून अमेरिकेत 3 किलो फराळ पाठवण्यासाठी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार रुपये खर्च यायचा. मात्र आता आयात कर दुप्पट केल्यामुळं अमेरिकेत तीन किलो फराळ पाठवण्यासाठी साधारण कुरियर आणि जीएसटी खर्चासह सुमारे 7,500 एवढे शुल्क लागते. परिणामी अमेरिकेत फराळ पाठवण्याच्या ऑर्डर घटल्या आहेत, असं लालबाग येथील फाळके फरसाना मार्ट यांनी सांगितलं.

10 ते 15 टक्क्यांनी महागाई वाढली : मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी फराळ बनविण्यासाठी जे जिन्नस लागतात. त्यांच्या किंमतीत 10 ते 15 टक्क्यांनी महागाई वाढली आहे. तसंच ज्या गृहिणींना किंवा कुटुंबाना घरी फराळ बनवायला वेळ मिळत नाहीय, अशी लोकं प्रत्येक वर्षी दुकानातून तयार फराळ विकत घेतात. मात्र कच्चा चिवडा, बेसन, मैदा, साखर, रवा, बेसन आदी जिन्नसाचे भाव वाढल्यामुळं अनेक लोकांना अद्यापर्यंत दरवर्षीप्रमाणं या वर्षी फराळ खरेदी करण्यास कमी प्रतिसाद दिला आहे, असं फराळ विक्रेत्या दुकानदारांनी सांगितलं.

प्रति किलो फराळांच्या किंमती :

पदार्थ दर
भाजणी चकली ५२० ते ६०० रुपये
शंकरपाळी४०० ते ४६० रुपये
करंजी८८० रुपये
बेसन लाडू९६० रुपये
लसूण शेव४०० रुपये
बाकरवडी४२० रुपये
काजी चिवडा४४० रुपये
तिखट शेव ४०० रुपये
मका चिवडा३२० रुपये
बटाटा चिवडा ४६० रुपये

TAGGED:

US IMPORT DUTY ON DIWALI FARAL
TRUMP TARIFF ON INDIAN GOODS
MAHARASHTRA DIWALI FARAL MARKET
दिवाळी फराळ
DIWALI FARAL EXPORT USA 2025

