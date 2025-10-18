ETV Bharat / state

पुण्यातून विदेशात तीन टन फराळाची निर्यात; 'या' देशात फस्त होणार सर्वाधिक फराळ

दिवाळीनिमित्त पुण्यातील पोस्ट विभागाच्या 'फराळ मोहिमे'तून आतापर्यंत 2 टन फराळ विदेशात पाठवला आहे. जपान, जर्मनी, युके या देशांमध्ये सर्वाधिक फराळ पाठवण्यात आलाय.

पुण्यातून विदेशात सुमारे तीन टन फराळाची निर्यात (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 6:29 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 6:46 PM IST

1 Min Read
पुणे : दिवाळीला सुरुवात झाली असून, मोठ्या उत्साहात सण सर्वत्र साजरा होत आहे. घरांवर विद्युत रोषणाई, घराघरात बनवलेले फराळाची लगबग आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अनेक घरातील लोक परदेशात शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी जातात. परदेशात गेलेल्या नातेवाईकांना घरात बनवलेला फराळ मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोक फराळ पोस्टद्वारे विविध देशात पाठवतात. पुण्यात 22 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत 2 टनहून अधिक फराळ विदेशात पाठवण्यात आलाय. यापैकी सर्वाधिक फराळ जपान, जर्मनी आणि युके इथं पाठवण्यात आलाय.

घरगुती फराळामुळं दिवाळी गोड : "जे लोक परदेशात आहेत, त्यांना देखील दिवाळी साजरी करता यावी यासाठी ही 'दिवाळी फराळ मोहिम' सुरू करण्यात आली. 2023 मध्ये या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली असून, नागरिकांकडून या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 2023 मध्ये मिळालेल्या प्रतिसादापेक्षा दुप्पट प्रतिसाद मागच्या वर्षी मिळाला होता. त्यावेळी तब्बल 2 टनपेक्षा अधिक फराळ विदेशात पाठवला होता. यंदाही नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिलाय. यंदा सुमारे तीन टन फराळ परदेशात जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत 2 टन फराळ विदेशात पाठवला आहे. पुणे विभागात सुरू झालेली ही मोहिम आता राज्यभर सुरू असून राज्यातील विविध पोस्टाच्या कार्यालयाद्वारे नागरिक आपल्या नातेवाईकांना विदेशात फराळ पाठवत आहेत," अशी माहिती पोस्टचे रिजन डायरेक्टर अभिजीत बनसोडे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना अभिजीत बनसोडे (ETV Bharat Reporter)

31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार मोहिम : "यंदा या मोहिमेला 22 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली. आतापर्यंत 1,185 पार्सल विदेशात पाठवण्यात आलेत. यात सर्वाधिक 221 पार्सल हे जपानमध्ये, 172 पार्सल जर्मनीमध्ये, 120 पार्सल युकेमध्ये आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 104 पार्सल पाठवले आहेत. हा उपक्रम 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. नुकतंच अमेरिकेने टेरिफ लावला असून, दोन दिवसांपूर्वी डाग मुख्यालयाकडून सूचना मिळाल्यानंतर अमेरिकेत पार्सल पाठवले आहेत. या दोन दिवसात 50 पेक्षा अधिक पार्सल अमेरिकेत पाठवलेत. दिवाळी फराळमध्ये पोस्ट ऑफिसकडून ड्राय पदार्थ पाठवले जातात. पोस्टाकडून पाठवलेल्या फराळाचं पॅकिंग आम्ही स्वतः करतो. मागील 3 वर्षात मोठ्या प्रमाणावर याला प्रतिसाद मिळालाय," अशी माहिती पोस्टचे रिजन डायरेक्टर अभिजीत बनसोडे यांनी दिली.

Last Updated : October 18, 2025 at 6:46 PM IST

