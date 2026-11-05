एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस; एसटीच्या 83 हजार कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये मिळणार
एसटीच्या 83 हजार कर्मचाऱ्यांना 10 हजारांचे दिवाळी सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना 12,500 रुपये सण उचलही दिली जाईल.
Published : November 5, 2026 at 6:49 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) 83 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी 10 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी केली. तसंच पात्र कर्मचाऱ्यांना 12 हजार 500 रुपये सण उचल आणि महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता आता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के होणार आहे.
एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महामंडळ आर्थिक अडचणीत असले, तरी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जावी, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. या निर्णयामुळे महामंडळावर सुमारे 160 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. एसटीचे अधिकारी आणि कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेऊन लाखो प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची सेवा देतात. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याचं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन किंवा संपाचा मार्ग स्वीकारू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून मार्ग काढण्यास महामंडळ तयार आहे. एसटी ही सर्वसामान्य प्रवाशांची जीवनवाहिनी असून, आंदोलनामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, असंही ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांचे हित जपतानाच प्रवाशांना चांगली सेवा देणे आणि एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, ही शासनाची भूमिका असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं.
तोट्यात असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकारनं 391.02 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली होती. या निधीमुळे सुमारे 83 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध होणार असल्याचं मंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं.
हेही वाचा..