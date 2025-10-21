ETV Bharat / state

दिवाळी 2025 : मुंबईत केलं जातंय अनोखं 'लक्ष्मीपूजन': सर्वधर्म समभावाचा दिला जातो संदेश

मुंबईत अनोखं लक्ष्मीपूजन साजरं करण्यात येत आहे. भारतीय मजदूर संघ आणि शांतीदूत सेवा संस्था मात्र प्रत्यक्षात लक्ष्मीची पूजा करतात.

Lakshmi Puja In Mumbai
लक्ष्मीपूजन करताना आयोजक विजय कुलकर्णी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतीय संस्कृतीत लक्ष्मीपूजनाला विशेष महत्त्व आहे. आज लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्तानं व्यापारी आपल्या दुकानाची लक्ष्मी पूजा करत असतानाच, दुसरीकडं भारतीय मजदूर संघ आणि शांतीदूत सेवा संस्था मात्र प्रत्यक्षात लक्ष्मीची पूजा करताना दिसून येत आहेत. जेव्हा एखाद्या घरात मुलगी जन्माला येते, तेव्हा घरात लक्ष्मी आली असं म्हटलं जाते. याच प्रेरणेतून आज लक्ष्मीपूजनाचा कार्यक्रम घेतल्याचं कार्यक्रमाचे आयोजक विजय कुलकर्णी यांनी सांगितलं. या संस्थांच्या माध्यमातून सर्वधर्म समभावाचा संदेश देत आज लहान मुलींचं पूजन करण्यात आलं. त्यांना विविध भेटवस्तू देण्यात आल्या. त्यामुळे सध्या या लक्ष्मीपूजनाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

Lakshmi Puja In Mumbai
लक्ष्मीपूजन करताना आयोजक विजय कुलकर्णी (ETV Bharat)

मुलीच आपल्या देशाचं भविष्य : या संदर्भात बोलताना विजय कुलकर्णी म्हणाले की, "आपल्या भारतीय संस्कृतीत मुलींना देवी प्रमाणं पूजलं जाते. त्यांना सरस्वती, लक्ष्मी अशा नावानं संबोधलं जाते. या मुलीच आपल्या देशाचं भविष्य आहेत. त्यामुळे आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी या मुलींचा सन्मान करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. मागची पाच वर्ष आम्ही हा कार्यक्रम राबवत आहोत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शाळेत जाणाऱ्या मुलींना शैक्षणिक साहित्य, वह्या, पुस्तक आम्ही देत असतो. सोबतच या मुलींसाठी जादूचे प्रयोग, विविध पदार्थांचे स्टॉल आम्ही इथं मांडतो. फनी गेम होतात. त्याच्यातून मुलांना आनंद मिळतो आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घरच्या लक्ष्मीला आनंद देणं हे आमचं कर्तव्य आहे,” अशी प्रतिक्रिया विजय कुलकर्णी यांनी दिली आहे.

मागील पाच वर्षांपासून सुरू आहे उपक्रम : विजय कुलकर्णी हे मागील पाच वर्षांपासून केवळ हिंदू मुलींनाच न बोलवता सर्व धर्माच्या मुलींना कार्यक्रमाला बोलवतात आणि त्यांचे पाय धुवून त्यांची पूजा करतात. यातून लहान मुलींना या कोवळ्या वयातच सर्वधर्म समभावाची देखील भावना त्यांच्या मनात रुजावी त्यांच्या मनावर चांगले संस्कार व्हावेत, हे आमचे प्रयत्न असल्याचं विजय कुलकर्णी सांगतात. या लक्ष्मी पूजनाच्या कार्यक्रमाला केवळ मुलीच नाही तर त्यांचे पालक देखील इथं येतात. जादूचे प्रयोग पाहून, फनी गेमचा पालक देखील आनंद घेतात आणि आपल्या धावपळीच्या जीवनातून स्वतःसाठी देखील थोडासा वेळ काढतात. लोकांना आनंद देऊन आम्हाला समाधान मिळते. हीच आमची समाजसेवा असल्याचं विजय कुलकर्णी यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. दिवाळीनिमित्त साईबाबांना पाच कोटींच्या आभूषणांनी सजवलं; मंदिरात लक्ष्मी पूजन संपन्न
  2. शेतकरी संघटनेचा काळी दिवाळी साजरी करण्याचा प्रयत्न; पोलिसांनी घेतलं आंदोलकांना ताब्यात
  3. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर भारतीय शेअर बाजारात उत्साहाचा माहोल; निफ्टीचं नवीन रेकॉर्ड

TAGGED:

DIWALI 2025
WASHING THE FEET OF YOUNG GIRLS
मुंबईत केलं जातंय अनोखं लक्ष्मीपूजन
शांतीदूत सेवा संस्था
LAKSHMI PUJA IN MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.