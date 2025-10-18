‘सोन्याच्या वर्खची’ मिठाई, किंमत फक्त 21 हजार रुपये किलो
ही मिठाई बदाम, पिस्ता आणि केशर वापरून तयार केली जाते. त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा वर्ख लावला जातो. त्यामुळेच तिची किंमत इतर मिठायांच्या तुलनेत अधिक आहे.
Published : October 18, 2025 at 8:53 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 9:20 AM IST
अमरावती : दिवाळीच्या निमित्ताने अमरावतीकरांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे, एक अनोखी मिठाई ज्याची किंमत तब्बल 21 हजार रुपये प्रति किलो आहे! कारण या मिठाईत वापरले जाते 24 कॅरेट सोने. ‘गोल्डन फ्लॉवर’ या नावाने ओळखली जाणारी ही मिठाई शहरात लोकप्रिय होत आहे.
या मिठाईसंदर्भात रघुवीर प्रतिष्ठानचे संचालक चंद्रकांत पोपट यांनी सांगितलं की, ही मिठाई बदाम, पिस्ता आणि केशर वापरून तयार केली जाते. त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा वर्ख लावला जातो. त्यामुळेच तिची किंमत इतर साध्या मिठायांच्या तुलनेत अधिक आहे. ते पुढे म्हणाले, “ही मिठाई राजस्थानातील विशेष कारागीर तयार करतात. याची मागणी मुंबई, पुणे यांसह इतर महानगरांतूनही येते. गेल्यावर्षी आम्ही ही मिठाई अमेरिकेलाही पाठवली होती. ‘गोल्डन फ्लॉवर’ला लॅबकडून प्रमाणीकरणही मिळाले आहे. मात्र, यंदा सोन्याच्या किमती वाढल्याने ग्राहकांचा उत्साह थोडा कमी झाला आहे.”
रघुवीर प्रतिष्ठान गेल्या 58 वर्षापासून कार्यरत आहे, तर 35 वर्षांपासून मिठाई व्यवसायात आहेत. देशभरातून कुशल कारागीर बोलावून येथे बंगाली आणि उत्तर भारतीय मिठाया देखील तयार केल्या जातात. मिठाई खरेदीसाठी आलेल्या सुनीता व्यास म्हणाल्या, “मी दरवर्षी ही खास मिठाई घेते. यात सुवर्ण भस्म असल्याने ती आरोग्यासाठीही चांगली मानली जाते. वर्षातून एकदाच मिळणाऱ्या या मिठाईची मला आतुरता असते.”
तर बंकटलाल राठी, जे गेली 40 वर्षे नियमित ग्राहक आहेत, म्हणाले, “21 हजार रुपये हा केवळ आकडा आहे. पण वर्षातून एकदाच मिळणारी ही मिठाई आमच्यासाठी खूप खास असते.”
हेही वाचा....