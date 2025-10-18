ETV Bharat / state

‘सोन्याच्या वर्खची’ मिठाई, किंमत फक्त 21 हजार रुपये किलो

ही मिठाई बदाम, पिस्ता आणि केशर वापरून तयार केली जाते. त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा वर्ख लावला जातो. त्यामुळेच तिची किंमत इतर मिठायांच्या तुलनेत अधिक आहे.

‘सोन्याच्या वर्खची’ मिठाई आणि प्रमाणपत्र
‘सोन्याच्या वर्खची’ मिठाई आणि प्रमाणपत्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 8:53 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 9:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : दिवाळीच्या निमित्ताने अमरावतीकरांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे, एक अनोखी मिठाई ज्याची किंमत तब्बल 21 हजार रुपये प्रति किलो आहे! कारण या मिठाईत वापरले जाते 24 कॅरेट सोने. ‘गोल्डन फ्लॉवर’ या नावाने ओळखली जाणारी ही मिठाई शहरात लोकप्रिय होत आहे.


या मिठाईसंदर्भात रघुवीर प्रतिष्ठानचे संचालक चंद्रकांत पोपट यांनी सांगितलं की, ही मिठाई बदाम, पिस्ता आणि केशर वापरून तयार केली जाते. त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा वर्ख लावला जातो. त्यामुळेच तिची किंमत इतर साध्या मिठायांच्या तुलनेत अधिक आहे. ते पुढे म्हणाले, “ही मिठाई राजस्थानातील विशेष कारागीर तयार करतात. याची मागणी मुंबई, पुणे यांसह इतर महानगरांतूनही येते. गेल्यावर्षी आम्ही ही मिठाई अमेरिकेलाही पाठवली होती. ‘गोल्डन फ्लॉवर’ला लॅबकडून प्रमाणीकरणही मिळाले आहे. मात्र, यंदा सोन्याच्या किमती वाढल्याने ग्राहकांचा उत्साह थोडा कमी झाला आहे.”

माहिती देताना दुकानदार आणि ग्राहक (ETV Bharat Reporter)

रघुवीर प्रतिष्ठान गेल्या 58 वर्षापासून कार्यरत आहे, तर 35 वर्षांपासून मिठाई व्यवसायात आहेत. देशभरातून कुशल कारागीर बोलावून येथे बंगाली आणि उत्तर भारतीय मिठाया देखील तयार केल्या जातात. मिठाई खरेदीसाठी आलेल्या सुनीता व्यास म्हणाल्या, “मी दरवर्षी ही खास मिठाई घेते. यात सुवर्ण भस्म असल्याने ती आरोग्यासाठीही चांगली मानली जाते. वर्षातून एकदाच मिळणाऱ्या या मिठाईची मला आतुरता असते.”


तर बंकटलाल राठी, जे गेली 40 वर्षे नियमित ग्राहक आहेत, म्हणाले, “21 हजार रुपये हा केवळ आकडा आहे. पण वर्षातून एकदाच मिळणारी ही मिठाई आमच्यासाठी खूप खास असते.”

हेही वाचा....

  1. दीपावली 2025 : 'या' दिवशी करा लक्ष्मीपूजन, अभ्यासकांनी दिली नेमकी माहिती
  2. मनसेच्या दीपोत्सवाचा उद्धव ठाकरे यांनी पेटवला दिवा, ठाकरे कुटुंब एकत्र, फटाके अन् दिव्यांच्या रोषणाईनं शिवाजी पार्क उजळला
  3. टॅरिफचा परिणाम दिवाळी फराळावर, आयात करांमुळं अमेरिकेत दिवाळी फराळ पाठवणाऱ्या ग्राहकांनी फिरवली पाठ
Last Updated : October 18, 2025 at 9:20 AM IST

TAGGED:

GOLD MITHAI
24 कॅरेट सोन्याचा वर्ख
गोल्डन फ्लॉवर
रघुवीर प्रतिष्ठान
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.