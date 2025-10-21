वृद्धाश्रमात दिवाळी साजरी; शाळकरी चिमुकले झाले भावूक, वृद्धांनी लुटला मुलांसोबत नाचण्याचा आनंद, पाहा व्हिडिओ
एडिफाय शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी अमरावतीच्या मातोश्री वृद्धाश्रमात दिवाळी साजरी केली. चिमुकले आणि वृद्धांच्या आनंदमय दिवाळीबाबत "ईटीव्ही भारत"चा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 21, 2025 at 3:37 PM IST
अमरावती : छान नवीन कपडे, फराळाचं साहित्य, फटाके अशी धमाल मजा करणारे शाळकरी चिमुकले आपल्या शिक्षकांसह वृद्धाश्रमात पोचले. वृद्धाश्रमात आपलं घरं, मुलं, नातवंडं यापासून दूर राहणाऱ्या वृद्धांचं जगणं पाहून शाळकरी चिमुकले भावूक झाले होते. अमरावतीच्या एडिफाय शाळेच्यावतीनं विद्यार्थ्यांसाठी मातोश्री वृद्धाश्रमात खास दिवाळीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
वृद्धाश्रमात धान्य वितरण : 'एक मुठ्ठी अनाज' हा विशेष उपक्रम एडिफाय शाळेच्यावतीनं राबवण्यात आला. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या घरून गहू, तांदूळ, डाळ असं धान्य जमा करण्यात आलं. जवळपास सहा महिने पुरेल इतकं धान्य दिवाळीच्या पर्वावर पोहरा, मालखेड जंगल परिसरात असणाऱ्या मातोश्री वृद्धाश्रमात दान स्वरुपात देण्यात आलं. यावेळी चिवडा, शंकरपाळे, केळी असा फराळ देखील वृद्धांसह विद्यार्थ्यांनी केला.
आधी धमाल मग गहिवरले : विद्यार्थ्यांनी वृद्धाश्रमात प्रवेश केल्यावर सुरुवातीला काही विद्यार्थ्यांनी गाणी गायली, कोणी नृत्य सादर केलं तर काहींनी चित्र काढून आनंद साजरा केला. यावेळी काही वृद्धांनी लहान मुलांसोबत नाचण्याचा आनंद लुटला. यानंतर वृद्धाश्रमात असणाऱ्या पन्नास वृद्धांचा भूतकाळ आणि आज ते या वृद्धाश्रमात का आहेत? याबाबत मातोश्री वृद्धाश्रमाचे अध्यक्ष विजय राऊत यांनी माहिती दिल्यावर अनेक चिमुकल्यांना गहिवरून आलं. यानंतर विद्यार्थ्यांनी वृद्धांशी वैयक्तिक संवाद साधला असता संवादादरम्यान काही मुलांचे डोळे पाणावले.
" माझे आजी आजोबा मी लहान असतानाच जग सोडून गेले. यामुळं आजी आजोबांच्या प्रेमापासून वंचित राहिले. आमच्या शाळेनं दिवाळीच्या निमित्तानं या वृद्धाश्रमात आणलं, इथे अनेक आजी आजोबांशी बोलले. आजी आजोबांची माया कशी असते हे आज इथं कळलं ." - तृष्णा साव, विद्यार्थिनी
वृद्धांनी व्यक्त केला आनंद : अमरावती शहर आणि जिल्ह्याच्या विविध भागातून तरुणाई मातोश्री वृद्धाश्रमात विविध कार्यक्रम राबवत असल्यानं वृद्धाश्रमातील वृद्धांना आपण एकटे आहोत असं जाणवत नाही. सध्या दिवाळीनिमित्त रोज कोणी न कोणी येत असल्यानं वृद्धाश्रमातील वातावरण आनंदमय आल्याची भावना येथील वृद्धांनी व्यक्त केली."घरी सुनांसोबत पटत नव्हतं आणि भांडणं व्हायची. यामुळं मी घर सोडून या वृद्धाश्रमात राहायला आले. ही संस्था छान आहे. मी देखील आनंदात आहे. याठिकाणी छान करमतं. इथे असे कार्यक्रम होतात याचा आम्हाला आनंद आहे.", असं सुमित्रा इलायतकर म्हणाल्या.
" मी मूळचा नागपूरचा. मजुरी काम करायचो. आम्हाला मूल बाळं नसल्यानं आम्ही दोघेही १९ जुलै २०२४ ला मातोश्री वृद्धाश्रमात आलो. याठिकाणी आमची दुसरी दिवाळी आहे आणि पुढे अखेरपर्यंत इथेच आमचा मुक्काम असेल. दिवाळीनिमित्त लहान मुलांनी आमच्यासोबत जो आनंद साजरा केला यामुळं फार छान वाटलं." - जगदीश भुतडा
वृद्धाश्रमात आनंदोत्सव : वृद्धाश्रम हे अडगळीचं ठिकाण नव्हे तर आपल्या आजी-आजोबांच्या राहण्याचं ठिकाण आहे, याची जाणीव आज चिमुकल्यांना झाली. या विद्यार्थ्यांनी याठिकाणी जी काही भेट दिली ती मनापासून असणारं त्यांचं प्रेम आहे. याठिकाणी मी विद्यार्थ्यांना चित्र काढून दाखवलं. विद्यार्थ्यांनीही आपली कला सादर केली. इथल्या वृद्धांसह गप्पा गोष्टी केल्या. आनंदोत्सव वृद्धाश्रमात साजरा झाल्याची प्रतिक्रिया, मातोश्री वृद्धाश्रमाचे अध्यक्ष आणि विख्यात कलावंत विजय राऊत यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.
