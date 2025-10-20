ETV Bharat / state

विद्यार्थ्यांच्या उत्साहात उजळली मुंबई विद्यापीठाची दिवाळी; फराळ वितरणाने वाढवला सणाचा आनंद

राज्यभर दिवाळीचा उत्साह (Diwali 2025) ओसंडून वाहतोय. मुंबई विद्यापीठातील विविध वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत दिवाळी साजरी केली.

Mumbai University
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसोबत दिवाळी साजरी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 7:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : देशासह राज्यभरात दिवाळीचा (Diwali 2025) उत्साह आहे. मोठ्या शहरापासून गावखेड्यापर्यंत बाजारपेठा गजबजल्या आहेत. अनेक सामाजिक संस्थांनी यंदा पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन केलंय. अनेक नागरिकांनी फटाके न फोडता केवळ पणत्या आणि दिव्यांनी सण साजरा करण्याचा संकल्प केलाय. तर मुंबई विद्यापीठातील विविध वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत दिवाळी साजरी केली.

मुंबई विद्यापीठात दिवाळी साजरी : मुंबई विद्यापीठाच्या विविध वसतिगृहात दिवाळीचा आनंद आणि आपलेपणाचं वातावरण पाहायला मिळालं. सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, महर्षी कर्वे, मादाम कामा मुलींची वसतिगृहे तसंच कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि जगन्नाथ शंकरशेठ वसतिगृहात विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी एकत्र येत दिवाळी उत्साहात साजरी केली. या प्रसंगी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे, ज्ञानस्रोत केंद्राचे संचालक आणि मुख्य वसतिगृह अधीक्षक डॉ. नंदकिशोर मोतेवार, तसंच विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. सुनील पाटील उपस्थित होते. त्यांनी विविध वसतिगृहांना भेट देत विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि फराळाचं वाटप केलं.


विद्यार्थ्यांनी एकत्र साजरी केली दिवाळी : ईशान्य भारतातील आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश यासह पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, उत्तरप्रदेश, झारखंड, बिहार तसंच महाराष्ट्रातील विविध विभागातील विद्यार्थी या वसतिगृहामध्ये वास्तव्यास आहेत. विविध प्रांतातील विद्यार्थी एकत्र येऊन दिवाळी साजरी करत असल्याने “घरापासून दूर असलो तरी घरच्यासारखी उब मिळाली,” असं अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.


दिवाळीच्या निमित्ताने विद्यापीठ परिसरात आनंद : कुलगुरू प्रा. कुलकर्णी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना विद्यापीठाच्या वसतिगृह व्यवस्थेतील सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा आणि नव्या वसतिगृहांचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दिवाळीच्या निमित्ताने विद्यापीठ परिसरात आनंद, संवाद आणि एकतेचं वातावरण होतं.

हेही वाचा -

  1. ग्राहकांची सव्वा लाखांच्या पुढं गेलेल्या सोन्याच्या मिठाईला पसंती; प्रशांत कॉर्नरमध्ये 50 हजार रुपये किंमतीची सुवर्ण मिठाई
  2. रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांसोबत आबा बागुल यांनी साजरी केली दिवाळी; मुलांना घातलं 'अभ्यंगस्नान'!
  3. दिवाळीनिमित्त शिर्डी साईबाबा मंदिराला विद्युत रोषणाई, पाहा साईबाबा दिवे पेटवत असल्याचं दृश्य

TAGGED:

मुंबई विद्यापीठ
MUMBAI UNIVERSITY
DIWALI CELEBRATED IN HOSTELS
DIWALI 2025
MUMBAI UNIVERSITY DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.