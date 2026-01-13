ठाण्यातील दिव्यांगांचा मतदानावर बहिष्कार; जाणून घ्या, कारण
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी दोनच दिवस शिल्लक असताना ठाण्यातील दिव्यांगांनी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी काय मागण्या केल्या आहेत, हे जाणून घ्या.
Published : January 13, 2026 at 7:31 PM IST
ठाणे : ठाण्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांनी येऊ घातलेल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून निवेदने देऊनही महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप दिव्यांग संघटनांनी केलाय.
दिव्यांगांच्या प्रमुख मागण्या : दिव्यांग निधी इतर कामांसाठी वळवण्यात येणे, अर्ध्यावर आलेले मानधन पूर्ववत करणे, पालिका आणि नगरसेवकांकडून दिव्यांग स्टॉल्सवर होणारी कारवाई थांबवणे, तसेच दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या घरांची यादी पूर्ण करणे, अशा दिव्यांगांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या सर्व मागण्या पालिका स्तरावर पूर्ण होऊ शकतात. मात्र, प्रशासन त्याकडं दुर्लक्ष करत आहेत, असा त्यांनी आरोप केला. राजकीय नेते केवळ आश्वासने देत असून प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही होत नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिव्यांग शिवक्रांती सेनेचे अध्यक्ष नवनाथ जगदाळे यांनी सांगितलं.
योजना प्रत्यक्षात उतरत नाही : दिव्यांग बांधवांसाठीचा राखीव निधी देखील इतर विकासकामांसाठी वळवला जातो. त्यामुळं दिव्यांगाना अडचणीना समोरे जावे लागते. याचाच परिणाम हलाखीचं जीवन जगणाऱ्या दिव्यांग बांधवांवर होतो. आधीच निसर्गानं अन्याय केल्याची भावना दिव्यांग बांधवांमध्ये असते. अशावेळी सरकारकडून विविध योजना जाहीर करण्यात येतात. मात्र, या योजना प्रत्यक्षात उतरत नाही. त्यामुळं दिव्यांगांकडून सरकारी अपेक्षा ठेवणं बंद करणार असल्याचं जगदाळे यांनी सांगितलं. ठाण्यात शेकडो दिव्यांग असून अनेकजण सामाजिक प्रबोधन करतात.
अनेक सरकारी सुविधा प्रलंबित : दिव्यांगाना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये त्यांना मिळणारे अनुदान हे कधीच वेळेवर येत नाही. त्यासाठी अनेकदा विचारणा आणि पत्रव्यवहार करावा लागतो असं दिव्यांग सांगतात. राज्य परिवहन महामंडळाकडून दिव्यांगाना देण्यात येणारे पास दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागतात. त्यात दिव्यांगाना अडचणी येत असतात. अनेकदा पास उपलब्ध नसतात. जुन्याच पासवर प्रवास करावा लागतो.
- पालिकेची घरे अजूनही प्रलंबितच : ठाणे महानगरपालिकेकडून दिव्यांगाना देण्यात येणारी 5 टक्के आरक्षित घरे अजूनही सर्वांना मिळणे बाकी आहे.
- दिव्यांग स्टॉल बाकी : ठाण्यातील दिव्यांगाना उत्पन्न मिळावे म्हणून देण्यात येणारे दिव्यांग स्टॉल पुर्ण पणे दिले गेलेले नाही. अजूनही अनेक दिव्यांग प्रतीक्षेत आहेत, त्यांची प्रक्रिया ही लवकरात लवकर पुर्ण करावी अशी मागणी दिव्यांग करत आहेत.
