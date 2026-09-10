गणेशोत्सव ठरतो दिव्यांग बांधवांसाठी 'दीपोत्सव': लाइटिंग माळा, एलईडी बल्बमधून जीवनात फुलली 'रोषणाई'
दिव्यांग बांधवांनी गणेशोत्सवात एलईडी बल्ब, एलईडी माळा, चार्जिंग बल्ब, ट्यूबलाईट, सोलरच्या वस्तू बनवल्या आहेत. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांचा हा विशेष रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 1:46 PM IST
कोल्हापूर : कधीही स्वतःच्या डोळ्यांनी जग न पाहिलेल्या मात्र संवेदना जागृत असलेल्या दिव्यांग बांधवांनी अंगी असलेल्या कौशल्याला चालना दिली. त्यांनी शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेऊन एलईडी बल्ब, एलईडी माळा, चार्जिंग बल्ब, ट्यूबलाईट, सोलरच्या वस्तू बनवण्याची कला आत्मसात केली. बाप्पाचं आगमन घरोघरी होत असताना मकर आणि सजावटीसाठी लागणाऱ्या या वस्तू दिव्यांग बांधवांच्या मेहनतीतून तयार झाल्यानं मुंबई पुण्यासह कोल्हापुरातील गणेश भक्तांनी या वस्तू खरेदी करण्याला अधिक पसंती दिली. गेल्या तीन वर्षांपासून कोल्हापूरच्या गडहिंग्लज तालुक्यातील आळते गावातील दिव्यांग बांधवांचं रोजगार केंद्र बेरोजगार तरुणांसमोर दीपस्तंभ ठरलं आहे. पाहूयात गणेशोत्सवानिमित्त दिव्यांग बांधवांच्या आकर्षक कलाकुसरीचा हा 'स्पेशल रिपोर्ट'....
दिव्यांग बांधवांचा राज्यातील पहिला बचत गट : गडहिंग्लज सारख्या ग्रामीण भागातील आळते गावात 17 जुलै 2023 रोजी बचत गट स्थापन करण्यात आला. दिव्यांग बांधवांचं संघटन, या बांधवांना हाताला काम मिळावं म्हणून रोजगार निर्मिती केंद्र तसेच समाज हित जोपासत नेत्रदान चळवळ अशा विविध सामाजिक संकल्पना घेऊन आजही हा राज्यातील पहिला दिव्यांग बांधवांचा बचत गट सक्रिय काम करत आहे. लाडक्या बाप्पाच्या आगमनासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. घरोघरी बाप्पाचं आगमन होत असताना सजावटीसाठी लागणारं विविध साहित्य गणेशभक्त बाजारपेठ्यांमधून खरेदी करतात. मात्र दिव्यांग बांधवांनी बनवलेल्या एलईडी माळा, एलईडी बल्ब, चार्जिंग बल्ब, ट्यूबलाईट, सोलरवर चालणाऱ्या वस्तू बनवून दिव्यांग बांधवांच्या हाताला काम देण्याची संकल्पना 'दीपस्तंभ' या राज्यातील पहिल्या बचत गटाकडून राबवली जात आहे. गरजू आणि विविध कलात्मक संकल्पना अंगी असणाऱ्या बांधवांकडून घरगुती सजावटीसाठी लागणारं साहित्य अगदी आकर्षक कलाकुसर केलेल्या लाइटिंगच्या माळा, कापडी पिशव्या बनवण्यात वर्षभर हे बांधव गुंतलेले असतात. या बचत गटाकडं 12 महिला आणि पुरुष सध्या काम करत आहेत. दिवसभरात किमान 20 लायटिंगच्या माळा, 15 एलईडी बल्ब आणि पन्नास कापडी पिशव्या बनवल्या जातात. यासाठी लागणारं मटेरियल मुंबई आणि इचलकरंजीतून या रोजगार केंद्राकडं पोहोचवले जाते. खासकरून गणेशोत्सवासाठी आता विद्युत रोषणाईच्या माळा, एलईडी बल्ब निर्मिती आणि विक्रीसाठी लगबग सुरू आहे. या बांधवांची दखल घेऊन खास यांच्याकडूनच घरगुती सजावटीचं साहित्य खरेदी करणाऱ्या भाविकांची संख्या मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली येथील अधिक आहे. या बांधवांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, आपल्या हातून काहीतरी सामाजिक काम व्हावं, यासाठी ऑर्डर देऊन यांच्याकडून मखराला आकर्षक लाइटिंग बनवून घेणारे भाविकही आज या दिव्यांग बांधवांच्या रोजगार केंद्रात गर्दी करत आहेत. "गेली तीन वर्ष हा उपक्रम सुरू असून आपल्या हातानं काहीतरी करत आहे, याचं समाधान आहे," अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब सुतार यांनी व्यक्त केली.
गणेशोत्सव काळात हजारोंची उलाढाल : या रोजगार निर्मिती केंद्रात 12 दिव्यांग बांधव आपल्या कलेचं योगदान देत आहेत. दररोज 12 ते 15 विद्युत रोषणाईच्या माळा, एलईडी बल्ब यातून गणेशोत्सवाच्या काळात 40 ते 50 हजारांची उलाढाल होत आहे. 50 वॅटचा 250 रूपये, 100 वॅटचा बल्ब 450 रुपये तर विद्युत माळ दीडशे रुपयांपासून विक्रीस ठेवण्यात आली आहे. घरची सर्व काम आटोपून दररोज या रोजगार निर्मिती केंद्रात येणाऱ्या रेश्मा उदंळेकर यांच्या कुटुंबालाही या रोजगारांना हातभार लागत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दृष्टिहीन बांधवांची सामाजिक बांधिलकी : गडहिंग्लजसह शेजारच्या आजरा, चंदगड भागात प्रबोधन करून सुमारे 11 वर्षांपूर्वी नेत्रदान चळवळ सुरू करण्यात आली. चळवळीत सहभागी होणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्याला ना पद ना कोणत्या स्वरूपाची आर्थिक मदत, मात्र तरीही अनेकांनी या चळवळीला हातभार लावला. या भागात गेल्या 11 वर्षांत 96 जणांनी आतापर्यंत मरणोत्तर नेत्रदान केलं आहे. दृष्टिहीन बांधवांच्या सामाजिक बांधिलकीचंही कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यात कौतुक होत आहे.
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