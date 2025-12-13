ETV Bharat / state

नावातील कोणत्याही एका अक्षराच्या सहाय्यानं साकारतात गणपतीचं चित्र, सांगलीच्या चंद्रकांत केशव यांची अद्भुत कला

सांगलीत राहणारे चंद्रकांत केशव सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. ते नावातील कोणत्याही एका अक्षराच्या सहाय्याने गणपतीची सुंदर व आकर्षक प्रतिमा साकार करू शकतात.

Chandrakant Keshav and the amazing art
चंद्रकांत केशव आणि अद्भूत कला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदूर : कोणत्याही नावाच्या अक्षरांपासून गणपती बाप्पाची सुंदर कलाकृती साकारण्याची कला तुम्ही कदाचितच यापूर्वी पाहिली असेल. जितक्या वेळेत एखादी व्यक्ती आपल्या नावाची अक्षरं लिहिते, तेवढ्याच वेळेत कॅलिग्राफी कलाकार चंद्रकांत आपल्या जादुई लेखणीनं गणपतीची आकर्षक प्रतिमा रेखाटतात. या कलाकृतीचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये लोकांच्या नावातील अक्षरांचाच वापर केलेला असतो. सध्या इंदूरमध्ये कलाकार चंद्रकांत केशव आपल्या अनोख्या प्रतिभेनं सर्वांनाच थक्क करत आहेत.

कोणत्याही नावापासून साकारतात गणपतीची प्रतिमा : सांगलीत राहणारे चंद्रकांत केशव हे कदाचित देशातील एकमेव कॅलिग्राफी कलाकार असावेत, जे नावातील कोणत्याही एका अक्षराच्या सहाय्यानं गणपतीची सुंदर व आकर्षक प्रतिमा साकार करू शकतात. चंद्रकांत केशव यांच्या कलेचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते नावातील अक्षर वापरून एकाच दिवसात गणपती बाप्पांची हजारो चित्रं रेखाटू शकतात. हे संपूर्ण काम ते कॅलिग्राफी पेंटिंगच्या माध्यमातून करतात. त्यांच्या या अनोख्या कलेमुळे कला रसिकांसह सर्वसामान्य लोकही भारावून जात असून, त्यांची कला सर्वांच्या कौतुकाचा विषय ठरत आहे.

चंद्रकांत केशव (ETV Bharat)

अद्भुत कलाकुसरीमुळे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद : अलीकडेच इंदूर येथे आयोजित न्यूरोलॉजिस्ट आणि न्यूरो फिजिशियन डॉक्टरांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत आपल्या कलेचं सादरीकरण करण्यासाठी उपस्थित राहिलेले चंद्रकांत केशव सांगतात की, या प्रकारच्या कलेचा त्यांना 14 वर्षांचा अनुभव आहे. कोणत्याही नावाच्या अक्षरांचा वापर करून ते किमान 19 सेकंदांत आणि कमाल 24 सेकंदांत गणपतीची सुंदर प्रतिमा कॅलिग्राफी आर्टच्या माध्यमातून तयार करतात. अवघ्या एका तासात 100 गणेशांच्या प्रतिमा साकार करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर असून, या अद्वितीय कामगिरीची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्येही करण्यात आली आहे.

कलेला मानतात देवाचा आशीर्वाद : 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना चंद्रकांत केशव म्हणाले, “मला ही कला देवाची देणगी म्हणून मिळाली आहे. हे सर्व गणपतीचे मला लाभलेले आशीर्वाद आहेत. देशातील विविध ठिकाणी प्रवास करताना तेथील लोकांच्या वेगवेगळ्या नावांच्या अक्षरांपासून मी गणपती बाप्पाची चित्रं साकारतो. ही चित्रं पाहून लोक खूप आनंदी होतात.”

The art of Chandrakant Keshav
चंद्रकांत केशव यांची कला (ETV Bharat)

कॅलिग्राफीमध्ये प्रावीण्य, मात्र शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलं नाही : या चित्रकलेचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती कॅलिग्राफी आर्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खास प्रकारच्या पेनच्या सहाय्यानं साकारली जाते. विशेष बाब म्हणजे, चंद्रकांत केशव यांनी कधीही कॅलिग्राफीचा कोणताही कोर्स केलेला नाही, तसेच ही कला कोणाकडून शिकण्याची इच्छाही त्यांनी कधी व्यक्त केलेली नाही. लेखन आणि चित्र काढत असतानाच, सहजतेनं ते या कलेत पारंगत झाले.

नावांमधील अक्षरांपासून कॅलिग्राफी आर्ट साकारत असल्यानं त्यांची कला हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. लोकांच्या नावावर आधारित ही चित्रं ते पूर्णपणे मोफत तयार करून देतात. ही कलाकृती पाहून लोक केवळ आश्चर्यचकितच होत नाहीत, तर त्यांना त्यांना वाटणारं समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतं.

हेही वाचा

TAGGED:

CALLIGRAPHY ARTIST CHANDRAKANT
INDORE CALLIGRAPHY GANESH
GANESH PAINTINGS FROM NAMES
चंद्रकांत केशव
CALLIGRAPHY ARTIST SANGLI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.