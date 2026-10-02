दिवेआगार दुर्घटना : सहलीवरुन मुलांच्या परतीची वाट पाहिली जात होती, त्याच कुटुंबांवर अंत्यसंस्काराची आली वेळ, आळंदीत बंद
आठ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमुळे आळंदीतील नागरिकांमध्येही प्रचंड हळहळ व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आज आळंदीत अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद पाळण्यात येत आहे.
Published : October 2, 2026 at 11:07 AM IST
पुणे (आळंदी) : रायगडच्या दिवेआगर समुद्रात बुडून मृत्यू झालेल्या आळंदीतील विनर्स अकॅडमीच्या आठ विद्यार्थ्यांचे पार्थिव रात्री उशिरा आळंदीत दाखल झाले. शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे मृतदेह त्यांच्या राहत्या घरी आणण्यात आले. पार्थिव घरी पोहोचताच आई-वडील, नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराने अक्षरशः हंबरडा फोडला. कुटुंबीयांचा आक्रोश पाहून उपस्थित नागरिकांचेही डोळे पाणावले. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण आळंदीवर शोककळा पसरली आहे.
पुण्याच्या आळंदी येथील विनर्स अकॅडमी फॉर 11th अँड 12th या संस्थेतील विद्यार्थी आणि शिक्षक सहलीसाठी रायगड जिल्ह्यात गेले होते. या सहलीत एकूण 48 जणांचा समावेश होता. दिवेआगर समुद्रकिनारी विद्यार्थी गेले असताना समुद्रात बुडून आठ विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेनंतर मृत विद्यार्थ्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आले होते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रात्री उशिरा सर्व पार्थिव आळंदीमध्ये आणण्यात आले.
पार्थिव घरी पोहोचताच प्रत्येक घरातील वातावरण अक्षरशः सुन्न झाले. ज्या घरांमध्ये काही तासांपूर्वी आपल्या मुलांच्या परतीची वाट पाहिली जात होती, त्याच घरांमध्ये आता त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्काराची तयारी करण्याची वेळ आली. आई-वडिलांचा आक्रोश, नातेवाईकांचे अश्रू आणि मित्रपरिवाराची हळहळ यामुळे संपूर्ण परिसर भावूक झाला होता.
या दुर्घटनेतील विद्यार्थ्यांपैकी सुमित भरत अहिरे याचाही मृत्यू झाला. अकरावीचे शिक्षण घेत असलेला सुमित इंजिनिअर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून JEE परीक्षेची तयारी करत होता. सुमित हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. अभ्यासासोबतच तो आई-वडिलांची नित्यनेमाने काळजी घेत होता. विशेषतः वडिलांची तब्येत खराब असताना त्यांच्या औषधोपचारांची आणि दैनंदिन गरजांची तो स्वतः काळजी घेत होता.
काही महिन्यांपूर्वी सुमितच्या आजोबांचं निधन झालं होतं. त्यावेळीही सुमितने आजोबांची मनापासून सेवा केली होती. गेल्याच महिन्यात त्याचा वाढदिवस झाला होता. आयुष्यात कोणत्याही गोष्टीसाठी मोठा हट्ट न करणाऱ्या सुमितने यावेळी मात्र दिवेआगरच्या सहलीला जाण्याचा आग्रह केला होता. कुटुंबासाठी आनंदाचा असलेला हा क्षण काही दिवसांतच काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या दुःखात बदलला.
सुमितचे मामा मुकेश माळी यांनी सांगितले की, सुमित अत्यंत शांत, संयमी आणि प्रत्येकाचं म्हणणं लक्षपूर्वक ऐकणारा मुलगा होता. मोठं होऊन इंजिनिअर होण्याचं त्याचं स्वप्न होतं. त्यासाठी तो अकरावीपासूनच JEE परीक्षेची तयारी करत होता. मात्र, या दुर्घटनेमुळे त्याचं स्वप्न अधुरं राहिलं.
दरम्यान, या दुर्घटनेबाबत काही जणांकडून निष्काळजीपणाच्या चर्चा होत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षदर्शींकडून संपूर्ण माहिती अद्याप समोर आलेली नसल्याने वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यापूर्वी कोणावरही ठोस आरोप करणं योग्य ठरणार नसल्याचं कुटुंबीयांनी स्पष्ट केलं आहे.
विद्यार्थी ज्या संस्थेत शिकत होते, त्या संस्थेकडून पालकांकडून अंडरटेकिंग घेण्यात आल्याचं कुटुंबीयांना सांगण्यात आलं आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. भविष्यात शैक्षणिक सहली किंवा ट्रिपदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना काटेकोरपणे करण्यात याव्यात, जेणेकरून कोणत्याही कुटुंबावर अशी दुःखद वेळ येऊ नये, अशी भावनिक मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.
आठ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमुळे आळंदीतील नागरिकांमध्येही प्रचंड हळहळ व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आज आळंदीत अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद पाळण्यात येत आहे. एकाच वेळी आठ कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याने संपूर्ण आळंदी शोकसागरात बुडाली आहे.
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