एकाला वाचवायले गेले अन् आठ विद्यार्थी बुडाले, दिवेआगार दुर्घटनेचा प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला थरार
दिवेआगर समुद्रकिनाऱ्यावर गुरुवारी दुपारी मोठी दुर्घटना घडली. यामध्ये आळंदीवरुन सहलीसाठी आलेल्या 8 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला.
Published : October 2, 2026 at 10:27 AM IST
रायगड - जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनाऱ्यावर गुरुवारी दुपारी मोठी दुर्घटना घडली. यामध्ये आळंदीवरुन सहलीसाठी आलेल्या 8 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. पुण्यातील आळंदी येथील विनर्स अकॅडमीमधील अकरावी आणि बारावीचे विद्यार्थी आणि शिक्षक असे मिळून 48 जण दिवेआगर या ठिकाणी सहलीसाठी आले होते.
गुरुवारी दुपारी हे सर्व विद्यार्थी दिवेआगर समुद्रकिनाऱ्यावर पाण्यात खेळत असताना ही दुर्घटना घडली. यावेळी समुद्राला भरती होती. समुद्राच्या पाण्यात खेळत असताना एकाला वाचवण्याच्या नादात सात विद्यार्थी समुद्राच्या पाण्यात खेचले गेले. त्यामुळे आठ जणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला.
रायगडच्या दिवेआगार येथील समुद्रकिनारी आळंदी येथून फिरण्यासाठी आलेल्या 8 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. रात्री उशिरा या विद्यार्थ्यांचे मृतदेह शवविच्छेदन आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. दिवेआगार समुद्रकिनारी पर्यटकांचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष घटनास्थळावरून बचावकार्य करणाऱया महाकाली वॉटर स्पोर्टच्या भाऊ साळुंखे यांनी ETV भारतसोबत खास संवाद साधत घटनेचा थरार सांगितला.
"मुलं पोहत असताना त्यांना सांगितलं होतं की, या ठिकाणी पाणी खोल आहे. तिथे न जाता इतर ठिकाणी जावा. मात्र, त्यांनी ऐकलं नाही. त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही. त्या ठिकाणी मोठा खड्डा होता. त्यामुळं एक मुलगा बुडत असल्याचं पाहून त्याला वाचवण्यासाठी इतर मुलं गेली. मात्र, या सर्वांना खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने सर्व बुडाले," असा घटनाक्रम महाकाली वॉटर स्पोर्टच्या भाऊ साळुंखे यांनी सांगितला.