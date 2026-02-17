विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांनी भारावल्या जिल्हाधिकारी; चौकुळ शाळेतील मुलांचा 'स्टुडंट कट्टा' उपक्रम!

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : भेदरलेले चेहरे, कुतूहलानं भरलेल्या नजरा अन् पाठीवरचं दप्तर...पण आजची शाळा रोज भरणारी नव्हती तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी आसुसलेल्या विद्यार्थ्यांची होती. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रतीक्षा कक्षात बसलेल्या या चिमुरड्यांच्या कानावर बेलचा आवाज पडला अन् कान टवकारले. कार्यलयातील शिपाई मामा म्हणाले, "चला मुलांनो आत बोलवलं आहे." तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौकुळ मराठी शाळेच्या शिक्षकानं नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत शाळेतील विद्यार्थ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांशी भेट घडवून आणली. या भेटीत मुलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे देखील भारावल्या. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरलेल्या या अनोख्या 'स्टुडंट कट्ट्या'ची चर्चा मात्र जिल्हाभर सुरू आहे.

'स्टुडंट कट्टा' हा अनोखा उपक्रम : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडीमधील चौकुळ नं. 4 चे उपक्रमशील शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी शाळेमध्ये 'स्टुडंट कट्टा' हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, जिज्ञासा आणि समाजाबद्दलची जाण निर्माण व्हावी, या उद्देशानं हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध मान्यवरांच्या मुलाखती या कट्ट्यावर घेण्यात येतात. दरम्यान, 'स्टुडंट कट्टा' या उपक्रमांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची विशेष मुलाखत घेतली. यावेळी लहान वयातील विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध कुतूहलपूर्ण प्रश्नांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत साध्या, सुटसुटीत आणि बालमैत्रीपूर्ण शब्दांत उत्तरे देत विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधला.

जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले विविध प्रश्न : 'जिल्हाधिकारी काय काम करतात?', कार्यालयात रोज कोणते निर्णय घेतले जातात?, आपण मोठे झाल्यावर प्रशासनात कसे काम करू शकतो?, जिल्हाधिकारी होण्यासाठी कोणती परीक्षा द्यावी लागते? असे विविध प्रश्न जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना विद्यार्थ्यांनी विचारले. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी या विद्यार्थ्यांना समजेल, अशा सोप्या शब्दांत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेला प्रोत्साहन देत शिक्षणासोबत सामाजिक जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित केलं. तसंच मुलांमध्ये संवाद कौशल्य, विचार करण्याची क्षमता आणि समाजाविषयी जागरूकता वाढते, असं त्यांनी नमूद केलं.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सविस्तर पाहणी : मुलाखतीनंतर विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सविस्तर पाहणी केली. तसंच विविध विभागांचे कामकाज, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण, विकासकामांची प्रक्रिया याबाबत प्रत्यक्ष माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नव्यानं सुरू करण्यात आलेली आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) लॅब देखील विद्यार्थ्यांना दाखवण्यात आली. यावेळी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक प्रभावी कसे होते, याची माहिती मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला.

प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण हे महत्वाचं : या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध पद्धतीनं प्रश्न विचारत आत्मविश्वासानं जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसंच प्रशासनाशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळाल्यानं हा अनुभव विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात प्रेरणादायी ठरणार असल्याची भावना व्यक्त झाली. ‘स्टुडंट कट्टा’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी भेट घडवून देत शिक्षणाला वास्तव जीवनाशी जोडण्याचा प्रयत्न असून प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण हे महत्वाचं असल्याचं शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी सांगितलं.


शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी राबवल्या अनोख्या संकल्पना : आंबोली पर्यटन स्थळाजलळ असलेल्या चौकुळ मराठी शाळेत रुजू झाल्यानंतर शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अभिनव संकल्पना राबवल्या आहेत. जागतिक साक्षरता दिनानिमित्त शाळेत 'सायलेंट रीडिंग आवर' राबवून विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड निर्माण करण्यात त्यांना यश मिळालं. तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण जावेद तांबोळी हे स्वतः विद्यार्थ्यांना देतात. तसंच मोबाईलमधील तंत्रज्ञानाचाही पुरेपूर वापर करून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न जावेद तांबोळी यांनी केला आहे. यासाठी गावकऱ्यांसह प्रशासनाचं सहकार्य मिळत आहे.

