राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजारांचा पहिला हप्ता जमा होण्यास सुरुवात; परिणय फुके यांची माहिती
राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती भाजपा नेते परिणय फुके यांनी दिली.
Published : November 3, 2026 at 3:59 PM IST
नागपूर : राज्यावर दुष्काळाचं सावट असताना यंदाची दिवाळी कशी साजरी करायची, असा प्रश्न लाखो शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत म्हणून 5 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. आता राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील एक ते दोन दिवसांत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल, अशी माहिती भाजपा नेते परिणय फुके यांनी दिली. ते नागपुरात बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या काळात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचं कृतीतून दाखवून दिलं आहे, अशी प्रतिक्रिया फुके यांनी दिली.
मदतीच्या रकमेतही वाढ :
एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी मिळणारी 8 हजार 500 रुपयांची मदत आता 11 हजार रुपये करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी ही मदत 22 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच फळबागांसाठी मिळणारी 22 हजार 500 रुपयांची मदत वाढवून 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचंही परिणय फुके यांनी सांगितलं.
पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही मदतीची घोषणा :
दुष्काळात पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे गाय किंवा म्हशीचा मृत्यू झाल्यास यापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या 40 हजार रुपयांच्या मदतीत वाढ करून आता 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दुष्काळात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास यापूर्वी 4 लाख रुपयांची मदत दिली जात होती. आता ही मदत दुप्पट करून 8 लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती परिणय फुके यांनी दिली.
'विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय' :
काँग्रेस दुटप्पी भूमिका मांडत असल्याचा आरोप परिणय फुके यांनी केला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत देण्यात आलेली नाही. कर्नाटक सरकारने मदतीसाठी जवळपास 17 निकष लावले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नव्हती. विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
अमित शाह हे एनडीएचे वडीलधारी नेते :
अमित शहा हे एनडीएचे वडीलधारी नेते आहेत. कोणत्याही पक्षात काही अडचण निर्माण झाल्यास संबंधित पक्षाचे नेते त्यांच्याकडे जातात. देशाचे गृहमंत्री आणि नेतृत्व म्हणून सर्वजण त्यांच्याकडे सन्मानाने पाहतात. त्यांचा शब्द सर्वांसाठी अंतिम असतो, असे परिणय फुके म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पार्थ पवार यांच्याबाबत कोणाच्याही मनात संभ्रम असल्याचे आपल्याला वाटत नाही. विविध पक्षांना देण्यात आलेल्या खात्यांबाबत मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील, तो सर्वांना मान्य असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
परिणय फुके यांची संजय राऊत आणि काँग्रेसवर टीका :
संजय राऊत हे कोणाच्या रिमोटवर चालतात, हे सर्वांना माहिती आहे. संजय राऊत यांच्यामुळे उद्धव ठाकरे कोणाच्या तरी ताटाखालचे मांजर झाले आहेत. राहुल गांधी यांच्या रिमोटवर चालणाऱ्या उद्धव ठाकरे पक्षाने आम्हाला काही शिकवू नये, अशी टीकाही फुके यांनी केली.
राहुल गांधी 'मोहब्बत की दुकान'चा नारा देतात. मात्र त्यांची मोहब्बत व्हिएतनाममध्ये जाऊन सुरू असते आणि इथली दुकाने खराब केली जातात, असा टोला त्यांनी लगावला. त्यांच्या आंदोलनामुळे दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला जवळपास 11 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी माध्यमांना दिली आहे. देशाचे आर्थिक नुकसान करण्यासाठी आणि व्यापार बिघडवण्यासाठी हिंदू सणांच्या काळातच अशा प्रकारची आंदोलने केली जातात. इतर वेळी आंदोलने केली जात नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.
फॉरेन फंडिंगच्या माध्यमातून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न :
देशात सध्या निर्माण झालेल्या संकटामागे फॉरेन फंडिंगच्या माध्यमातून अराजकता पसरवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप परिणय फुके यांनी केला. देशात अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम विरोधी पक्ष करत असून, त्याला उत्तर देणं हे नागरिकांसमोरील मोठं आव्हान आहे. यासाठी देशातील प्रत्येक शहरात नागरिक एकत्र येत असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
एक तारखेला राहुल गांधी यांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून केलेल्या आंदोलनापेक्षाही मोठे आंदोलन देशातील प्रत्येक शहरात होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. फॉरेन फंडिंगच्या माध्यमातून काही एनजीओमार्फत परदेशी गुंतवणूक केली जात असून, यासंदर्भात आयबीच्या अहवालात माहिती असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, उद्या नागपुरात नितेश राणे येणार असून, ते 10 हजार युवकांना संबोधित करणार आहेत. तसेच 5 तारखेला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती परिणय फुके यांनी दिली.