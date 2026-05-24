ETV Bharat / state

पहाटेच मध्य रेल्वेचा खोळंबा : कसारा कल्याण मार्गावरील लोकल दीड तास ठप्प, मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांची कोंडी

आज पहाटे मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा झाल्यानं प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. मेगाब्लॉकमुळे अगोदरच कोंडी झालेल्या प्रवाशांना लोकल खोळंबल्यानं त्रास सहन करावा लागला.

Local Train Stuck Central Railway
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल रेल्वेची वाहतूक रविवारी पहाटे मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. आसनगाव ते खडवली दरम्यान अप मार्गावरील वीजपुरवठ्यात बिघाड झाल्यानं कसारा-कल्याण मार्गावरील लोकल सेवा ठप्प झाली. त्यामुळे पहाटेच्या सुमारास प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना तब्बल एक ते दीड तास स्थानकांवर आणि लोकलमध्ये अडकून पडावं लागलं. आज मेगाब्लॉकही जाहीर असल्यानं प्रवाशांच्या अडचणीत आणखी भर पडली.

Local Train Stuck Central Railway
लोकल खोळंबल्यानं ताटकळलेले प्रवासी (ETV Bharat Reporter)

कसाराहून कल्याणकडं येणाऱ्या लोकल खोळंबल्या : रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे 4.45 वाजण्याच्या सुमारास ओव्हरहेड वीजपुरवठा खंडित झाल्यानं कसाराहून कल्याणकडं येणाऱ्या लोकल गाड्यांची वाहतूक अचानक थांबली. काही लोकल मार्गातच उभ्या राहिल्यानं प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. रेल्वे प्रशासनाकडून तांत्रिक बिघाड दूर करण्याचं काम तातडीनं हाती घेण्यात आलं. मात्र सेवा सुरळीत होण्यासाठी जवळपास दीड तास लागल्याची माहिती समोर आली आहे.

सोशल मीडियावर रेल्वे प्रशासनाविरोधात नाराजी : या बिघाडाचा परिणाम कसारा, आसनगाव, टिटवाळा, खडवली आणि कल्याण स्थानकांवर मोठ्या प्रमाणात जाणवला. पहाटे कामावर जाणारे कर्मचारी, लांब पल्ल्याच्या गाड्या पकडण्यासाठी निघालेले प्रवासी तसेच विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय झाली. अनेकांनी सोशल मीडियावर रेल्वे प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, मध्य रेल्वेवर रविवारी नियोजित मेगाब्लॉक असल्यानं वाहतुकीवर आणखी परिणाम झाला. माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गांवर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 या वेळेत मेगाब्लॉक घेण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक धीम्या मार्गावरील लोकल जलद मार्गावर वळवण्यात येणार असून काही स्थानकांवर त्या थांबणार नाहीत. परिणामी प्रवाशांना अतिरिक्त गर्दीचा सामना करावा लागू शकतो.

सीएसएमटी पनवेलदरम्यान काही फेऱ्या रद्द : हार्बर मार्गावरही सीएसएमटी ते वाशी, बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान काही फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉकदरम्यान विशेष लोकल चालवण्यात येणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं. मात्र सकाळच्या तांत्रिक बिघाडामुळे आधीच विस्कळीत झालेल्या प्रवाशांचा संताप अधिक वाढला आहे. गेल्या काही महिन्यांत मध्य रेल्वेवर वारंवार तांत्रिक बिघाड, ओव्हरहेड वायर तुटणे आणि मेगाब्लॉकमुळे सेवा विस्कळीत होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून प्रवाशांकडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली जात आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! शनिवारी, रविवारी लोकलवर मेगाब्लॉक, तीनही मार्गावरील सेवा प्रभावित
  2. NEET UG परीक्षेसाठी मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; उद्या होणारा मेगाब्लॉक रद्द, वेळापत्रकात मोठे बदल
  3. CSMT वर मोठा अनर्थ टळला! दोन लोकल एकाच ट्रॅकवर आमनेसामने; स्टेशन मास्तरवर निलंबनाची कारवाई

TAGGED:

DISRUPTION ON CENTRAL RAILWAY LOCAL
LOCAL TRAINS ON KASARA KALYAN ROUTE
कसारा कल्याण मार्गावर मेगाब्लॉक
मध्य रेल्वेचा खोळंबा
LOCAL TRAIN STUCK CENTRAL RAILWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.