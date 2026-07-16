कधी मारहाण तर कधी वार, मुंबई लोकलमध्ये हिंसाचार सुस्साट, प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर
ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर घडलेल्या घटनेमुळे पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
Published : July 16, 2026 at 3:54 PM IST
मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी लोकल रेल्वे दररोज 70 लाखांहून अधिक प्रवाशांना अपेक्षित ठिकाणी पोहोचवते. मात्र गेल्या काही आठवड्यांत लोकलमधील वाढत्या घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी धावत्या लोकलमध्ये मयंक लोहार या तरुणाची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे प्रशासन अॅक्शन मोडवर आलं. मात्र त्यानंतरही मुंबईकरांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचंच काही घटनांमुळे समोर आलं आहे. गुरुवारी मध्यरात्री मध्य रेल्वेवरील ठाकुर्ली स्थानकात सीटच्या वादातून एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. तसेच कुर्ला स्थानकावरील चॉपरधारी व्यक्तीची घटना चर्चेत आली. तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम रेल्वेववरील चर्चगेट–विरार लोकलमधील मारामारीचा व्हीडिओ समोर आला. त्यामुळे रेल्वे प्रशासन नक्की करतंय काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
ठाकुर्लीत नक्की काय घडलं? : रेल्वे पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून अंबरनाथकडे जाणारी लोकल गुरुवारी रात्री सुमारे 12.10 वाजता ठाकुर्ली स्थानकात पोहोचली. त्यानंतर सीटवरून 2 गटांमध्ये वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला. एका गटातील तिघांनी एका प्रवाशावर कोयत्याने वार केला. वार केल्यानंतर आरोपींनी ठाकुर्ली स्थानकावरुन पोबारा केला. या हल्ल्यात दोघे गंभीर जखमी झाले. प्रीतेश कनोजिया आणि राजू वाघे अशी जखमींची नावं आहेत. या दोघांनाही कल्याणमधील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र त्यानंतर डॉक्टरांनी या दोघांना त्यांची प्रकृती पाहून उपचारासाठी सायन रुग्णालयात पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु : कल्याण रेल्वे पोलिसांनी या प्रकरणात दोन्ही जखमींचा जबाब नोंदवला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र वाढत्या गुन्हेगारी आणि हल्ल्यांमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. ठाकुर्लीत झालेल्या घटनेमुळे काही दिवसांआधी चर्चगेट–नालासोपारा फास्ट लोकलधील मयंक लोहार हत्याकांड पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. दरवाजा बंद करण्याच्या किरकोळ वादाचं रूपांतर हल्ल्यात झालं होतं. या हल्ल्यात अवघ्या 22 वर्षांच्या मयंक लोहारचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते.
कुर्ल्यात काय झालं? : कुर्ला स्थानकावर हातात चॉपर घेऊन धावणाऱ्या एकाचा व्हीडिओ व्हायरल झालाय. चॉपर घेऊन धावणारी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. मध्य रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सचिव तुषार खोत यांचे म्हणणं आहे की, लोकलमधील प्रचंड गर्दी, किरकोळ कारणांवरून होणारे वाद, अपुरा पोलीस बंदोबस्त आणि धारदार शस्त्रं घेऊन प्रवास करणाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे अशा घटनांमध्ये वाढ होतेय. गर्दीच्या वेळेत रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफने गस्त वाढवणं, संवेदनशील स्थानकांवर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करणं आणि लोकलमधील सीसीटीव्ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
चर्चगेट–विरार लोकलमध्ये प्रवाशांमध्ये राडा : चर्चगेट–विरार लोकलमधील प्रवाशांच्या मारामारीचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही घटना नेमकी कधी घडली? याचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. मात्र असं असलं तरी रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा निश्चितच कमी पडत असल्याचं सिद्ध झालं आहे.
मानसोपचारतज्ज्ञांचं म्हणणं काय? : "मुंबई शहरात रोजच्या प्रवासातील प्रचंड गर्दी, कामाचा ताण, आर्थिक चिंता आणि वैयक्तिक तणावामुळे अनेक जण आधीच मानसिक दडपणाखाली असतात. अशा वेळी सीट, दरवाजा, धक्का लागणं किंवा रांगेतील वाद यांसारखा अगदी छोटा प्रसंगही 'ट्रिगर पॉईंट' ठरू शकतो. भावनांवर नियंत्रण कमी झाल्यास क्षणार्धात आक्रमक प्रतिक्रिया उमटू शकते. मात्र प्रत्येक आक्रमक व्यक्ती मानसिक आजाराने ग्रस्त असते असं समजणं चुकीचे आहे. रागावर नियंत्रण, संयम आणि तात्काळ संघर्ष टाळणं याला अधिक महत्त्व आहे" असं मानसोपचारतज्ज्ञ डॉक्टर रूपाली यादव अशा घटनांवर भाष्य करताना म्हणाल्या. तसेच मुंबई लोकलमध्ये दररोज 75 ते 80 लाख प्रवासी प्रवास करतात. गर्दीमुळे वैयक्तिक जागा जवळपास संपते. त्यामुळे धक्का लागणं, दरवाज्याजवळ उभं राहणं, सीटवरून वाद किंवा चढ-उताराच्या वेळी होणारी ढकलाढकली यांसारख्या किरकोळ कारणांवरूनही संघर्ष चिघळण्याची शक्यता वाढते, असंही यादव यांनी नमूद केलं.
मुंबईकरांसाठी लोकल हा केवळ प्रवासाचा पर्याय नसून दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र एका महिन्याच्या कालावधीत हत्या, कोयता हल्ला, मारामारी आणि शस्त्रांसह फिरणाऱ्या व्यक्तींच्या घटनांमुळे प्रवाशांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. त्यामुळे लोकलमधील गुन्हे रोखण्यासाठी केवळ कारवाई नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
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