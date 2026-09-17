उमहापौरांच्या कार्यालयातील टीपू सुलतान यांच्या फोटोचा वाद उच्च न्यायालयात, याचिकेवर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
टिपू सुलतान यांच्या तैलचित्राबाबत नाशिक पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या नोटीसला मालेगाव उपमहापौरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिलेत.
Published : September 17, 2026 at 7:35 AM IST
मुंबई : नाशिक महापालिकेच्या कार्यालयातून टीपू सुलतान यांचे तैलचित्र हटवण्याच्या पोलिसांच्या नोटीसला मालेगाव उपमहापौरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिलेलं आहे. या याचिकेची दखल घेत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य शासनाला दिलेले आहेत.
मालेगाव उपमहापौरांच्या कार्यालयात कोणते तैलचित्र लावावे, हा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मालेगावच्या उपमहापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद यांनी या संदर्भात याचिका हायकोर्टात दाखल केलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह 11 महापुरुषांचे फोटो माझ्या कार्यालयात आहेत. यात टिपू सुलतान यांच्याही फोटोचा समावेश आहे. मात्र, केवळ टिपू सुलतान यांच्या फोटोवरच आक्षेप घेत शिवसेनेचे नगरसेवक निलेश काकडे यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार आता नाशिक पोलिसांनी हा फोटो काढण्याची नोटीसच त्यांना धाडली आहे. केवळ राष्ट्रीय नेत्यांचा फोटोच कार्यालयात लावता येईल, असं या नोटीसमध्ये नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे ही नोटीसच रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
नाशिक दिवाणी न्यायालयात टिपू सुलतान यांचा फोटो - याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेतून दावा केलाय की, नाशिक दिवाणी न्यायालयातही टिपू सुलतान यांचा फोटो आहे. त्याची, मात्र कोणीही तक्रार करत नाही, यात आपला कोणताही अजेंडा नाही. अन्य महापुरुषांसोबत टिपू सुलतान यांचाही फोटो आपण आपल्या कार्यालयात लावलेला आहे. याशिवाय महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रीय नेता म्हणून नोंद नसलेल्या अब्दुल कलाम आझाद आणि फातिमा शेख यांचाही फोटो आपल्या कार्यालयात लावलेला आहे, असा दावाही या याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश - मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेला विरोध करताना राज्य सरकारनं ही याचिका निरर्थक असल्याचा युक्तिवाद हायकोर्टात केला. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयानं या याचिकेवर तीन आठवड्यात लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब केलीय.
तैलचित्रावरून तापलं होतं राजकारण- मालेगाव महानगरपालिका उपमहापौर शान ए हिंद निहाल अहमद यांच्या दालनात भिंतीवर टिपू सुलतान यांचे तैलचित्र लावण्यात आल्यानं शिवसेना नगरसेवकांसह हिंदुत्ववादी संघटना फेब्रुवारी 2026 मध्ये आक्रमक झाल्या होत्या. मात्र, टिपू सुलतान यांना केंद्र शासनाकडून स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा देण्यात आल्यानं छायाचित्र लावण्यास हरकत काय? असा प्रश्न उपमहापौर शान ए हिंद यांनी केल्यानं हा वाद पुन्हा चिघळला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान हे दोघेही पराक्रमी आणि स्वराज्यप्रेमी होते, अशी तुलना केली होती. त्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या सभागृहात बोलताना टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तुलनेबाबत आक्षेप नोंदविला होता.
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