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घाटकोपरमधील पांढऱ्या पट्टीवरून झालेला वाद मिटला; पांढऱ्याच्या वादावर पिवळा अन् तांबड्याचा उतारा

वादग्रस्त पांढऱ्या पट्टीवर लाल आणि पिवळ्या रंगाची पट्टी मारून तडजोडीचा मार्ग काढण्यात आला आहे.

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घाटकोपरमधील पांढऱ्या पट्टीवरून झालेला वाद मिटला (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 12:44 PM IST

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मुंबई - घाटकोपर पूर्व परिसरातील कामा गल्लीच्या परिसरात कैलास एवेन्यू सोसायटीत गेल्या काही दिवसांपासून पांढरा रंगाच्या पट्टीवरून चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. या वादामुळे मुंबईतील मराठी विरुद्ध जैन संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आल्याचे पाहायला मिळत होते. मात्र आता हा वाद मिटला आहे. वादग्रस्त पांढऱ्या पट्टीवर लाल आणि पिवळ्या रंगाची पट्टी मारून तडजोडीचा मार्ग काढण्यात आला आहे.

रस्त्यांवर काढण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टीबाबत आक्षेप : या प्रकरणाची सुरुवात सोसायटीतील रहिवासी तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर प्रसाद वेदपाठक यांनी इमारतीसमोरील रस्त्यांवर काढण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टीबाबत आक्षेप नोंदवत सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर झाली होती. या व्हिडीओनंतर सोसायटीतील काही रहिवाशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. मात्र आता त्या पांढऱ्या पट्टीवर लाल आणि पिवळ्या रंगाची पट्टी म्हणून तडजोडीचा मार्ग काढण्यात आलाय.

सोसायटीमध्ये विविध धर्म आणि समाजाचे नागरिक एकत्रित वास्तव्यास : मात्र पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंनी भूमिका ऐकून घेत सामोपचाराने आता हा वाद मिटवला असल्याचे म्हटले जात आहे. संबंधित सोसायटीमध्ये विविध धर्म आणि समाजाचे नागरिक एकत्रित वास्तव्यास आहेत. पांढऱ्या पट्टीवर आक्षेप घेत ती हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तर काहींनी या पट्टीचे समर्थन केले होते. अखेरीस वादावर पडदा पडला आहे. याविषयी ईटीव्ही भारत शी बोलताना प्रसाद वेदपाठक म्हणाले की, आम्ही सामंजस्याने हा वाद मिटवला आहे. संबंधित कुटुंबाशी आम्ही जाऊन चर्चा केली. त्यांना आमची बाजू समजून घेतली, तर दुसरीकडे कुटुंबाने देखील आमची बाजू समजून घेत त्यांची बाजू मांडली. अखेरीस त्या पांढऱ्या पट्टीवर लाल आणि पिवळा रंग लावून हा वाद मिटवण्यात आला आहे. पोलिसांनी कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही.

काय होती प्रसाद वेदपाठक यांची भूमिका? : प्रसाद वैद्यपाठक यांची भूमिका अशी होती की, सोसायटीच्या मूळ रस्त्यावर कोणाचीही परवानगी न घेता परमनंट पांढऱ्या रंगाची पट्टी लावण्यात आली होती. हे करण्याआधी कोणालाही विश्वासात घेण्यात आलं नव्हतं. यानंतर वेदपाठक यांनी विरोध दर्शवत सोशल मीडियावर व्हिडीओ बनवला होता. कैलास अव्हेन्यू सोसायटीचे सेक्रेटरी सतीश जयस्वाल यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना सांगितले की, संबंधित वाद हा सोसायटीतील सदस्यांनी सामंजस्याने एकत्रित येत सोडवला आहे. पोलिसांचा कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नव्हता.

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TAGGED:

KAILASH AVENUE SOCIETY
DISPUTE OVER THE WHITE STRIPE
RESOLVED YELLOW AND RED STRIPE
प्रसाद वेदपाठक
INFLUENCER PRASAD VEDPATHAK

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