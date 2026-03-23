सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा वाद विधान परिषदेत तापला; एसपीच्या निलंबनाचे आदेश
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी याची गंभीर दखल घेत सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
Published : March 23, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीनंतर उद्भवलेल्या वादाचे तीव्र परिणाम आज विधान परिषदेत पाहायला मिळाले. या प्रकरणात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले. या घटनेनंतर सत्ताधारी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी याची गंभीर दखल घेत सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
सदस्यांचे अपहरण झाल्याची खोटी तक्रार दाखल : विधान परिषदेत आपली बाजू मांडताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, चार दशकांपेक्षा अधिक काळाच्या राजकीय प्रवासात असा अनुभव कधीच आला नव्हता. जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करून ते 33 सदस्यांसह मतदानासाठी निघाले होते. मात्र, या सदस्यांचे अपहरण झाल्याची खोटी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदान केंद्राजवळ पोहोचताच साध्या वेशातील मोठ्या संख्येने पोलिसांनी त्यांना अडवले. मंत्री असूनही पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने खेचत नेल्याचे त्यांनी नमूद केले. या झटापटीदरम्यान त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. “जर मंत्र्यांनाच अशी वागणूक मिळत असेल, तर सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता कुठे आहे?,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी : या घटनेनंतर सभागृहात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आमदार विक्रम काळे यांनी कामकाज स्थगित करून मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. आमदार मकरंद पाटील यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबन न करता थेट बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी मागणी केलीय. पोलिसांनी पक्षपाती वर्तन केल्याचे आरोपही करण्यात आले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, निवडणुकीदरम्यान त्यांनी डीजींना फोन करून कोणालाही मतदानापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश दिले होते. त्यावेळी असे काही होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात तिथे मंत्र्यांना कोणी पाहिले नाही किंवा पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचे सांगितले गेले, असे त्यांनी नमूद केले.
योग्य ती कारवाई करण्यात येणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर जास्त बोलणे टाळले. मात्र या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका स्पष्ट केली. घडामोडींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केलाय. त्यांनी सातारा एसपी तुषार दोशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच घटनेशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, जेणेकरून पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ नये. मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई पूर्ण करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
केवळ अधिकृत सदस्यांनाच प्रवेशाची परवानगी : दरम्यान, भाजपा नेते आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पोलिसांच्या भूमिकेचे समर्थन करत वेगळी बाजू मांडली. त्यांच्या मते, निवडणुकीदरम्यान केवळ अधिकृत सदस्यांनाच प्रवेशाची परवानगी असते. काही जणांनी नियमांचे उल्लंघन करून गेटमध्ये जबरदस्ती प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. जमावाच्या मदतीने दबाव टाकत पोलिसांचे आदेश न पाळल्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, आता गृह विभाग या निलंबनाच्या आदेशावर पुढे काय निर्णय घेतो आणि पुढील कारवाई कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचाः