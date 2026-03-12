ETV Bharat / state

'राज्यपालांनी मराठी शिकावं', मुनगंटीवार कडाडले; खासगी विधेयकावरून वाद, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी ठेवलं नियमावर बोट

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या देखभालीबाबत जबाबदारी निश्चित करणारं खासगी विधेयक मांडलं. यावरून विधानसभेत मुनगंटीवार आणि राहुल नार्वेकर यांच्यात मोठी खडाजंगी उडाली.

March 12, 2026

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या देखभालीबाबत जबाबदारी निश्चित करणारं महत्त्वाचं खासगी विधेयक इंग्रजीमध्ये भाषांतर न झाल्यामुळं गुरुवारी विधानसभेत जोरदार खडाजंगी उडाली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत सांगितलं की "राज्यपालांनी मराठी शिकावं मी इंग्रजीमध्ये विधेयक लिहून देणार नाही." मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधानातील अनुच्छेद 348 (3) दाखवत सुधीर मुनगंटीवार यांचा आक्षेप फेटाळून लावला.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला संताप : आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या देखभालीबाबत जबाबदारी निश्चित करणारं खासगी विधेयक मांडलं. परंतु, त्याचं इंग्रेजी भाषेत भाषांतर न झाल्यामुळं विधानसभेत जोरदार खडाजंगी उडाली. हे विधेयक डिसेंबरमध्येच सादर झालं होतं, पण चर्चेसाठी बॅलेटमध्ये न आल्यानं ते ठप्प झाल्यानं मुनगंटीवारांनी संताप व्यक्त केला.

बुद्धिमत्तेचा अन् नियमांचा उपयोग समाजहिताचे निर्णय घेण्यासाठी व्हावा : "विधेयकाची इंग्रजी प्रत राज्यपालांना दिली नसल्यामुळं ते बॅलेटमध्ये येऊ शकत नाही, असं सांगितलं गेलं. परंतु इंग्रजी प्रत तयार करण्याची जबाबदारी माझी नाही. अधिकारी मराठी शिकतात, तर राज्यपालांनीही मराठी शिकून घेतलं पाहिजे. बुद्धिमत्तेचा आणि नियमांचा उपयोग समाजहिताचे निर्णय घेण्यासाठी व्हावा, कामकाज थांबवण्यासाठी नाही. एखादा कर्मचारी आई-वडिलांना सांभाळत नसेल, तर त्याच्या पगारातील 20 टक्के रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात जावी, असा क्रांतिकारी कायदा आहे. फक्त इंग्रजी भाषांतर न झाल्यामुळं हजारो माता-पित्यांना संरक्षणापासून वंचित ठेवणं योग्य नाही," अशी प्रतिक्रिया आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

राहुल नार्वेकरांनी दिलं नियमांचं स्पष्ट स्पष्टीकरण : सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांना संवैधानिक नियमांची आठवण करून दिली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, "राज्यपालांना मराठी वाचता येतं की नाही? यावर सभागृहात चर्चा करणं अनुचित आहे. विधेयकाचा इंग्रजी अनुवाद सादर करण्याची अट विधिमंडळ किंवा राज्यपालांची नसून संविधानातील अनुच्छेद 348(3) मधील आहे. सरकारी विधेयकाच्या बाबतीत भाषांतराची जबाबदारी विधी आणि न्याय विभागाची असते. परंतु एखादा सदस्य खासगी विधेयक मांडत असेल, तर त्याच्या इंग्रजी अनुवादाची सर्व जबाबदारी त्या संबंधित सदस्याचीच असते.

