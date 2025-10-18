बुलढाणा नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीमध्ये तणाव : भाजपा-शिवसेना आमनेसामने
बुलढाणा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदावरून शिवसेना आणि भाजपामध्ये वाद निर्माण झालाय. महायुतीतील या वादाचा फायदा विरोधकांना होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे.
Published : October 18, 2025 at 4:35 PM IST
बुलढाणा : बुलढाणा नगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीतील घटकपक्ष भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील वाद तापला आहे. स्थानिक आमदार संजय गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने नगराध्यक्ष पदावर दावा केला असून त्यासाठी महायुतीतूनच लढण्याची मागणी केली आहे. मात्र, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. हे पद भाजपाला मिळाल्याशिवाय युती शक्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या वादामुळं आगामी निवडणुकीत महायुतीत मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यता व्यक्त राजकीय वर्तुळात होत आहे.
बोगस मतदानावरून तणाव : बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड जिल्ह्यातील शिवसेनेचे प्रमुख नेते असल्यानं त्यांचा हा दावा नैसर्गिक वाटतो. मात्र भाजपाच्या मजबूत संघटनेच्या आधारावर हे पद न सोडण्याचा निर्धार आहे.
महायुतीतील वादाचा विरोधकांना फायदा होण्याची शक्यता : बुलढाणा नगरपालिकेच्या इतिहासाकडं पाहिलं तर यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीनं एकत्र यश मिळवलं होतं. मात्र, 2025 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्यात असाच वाद सुरू आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथसारख्या भागांतही भाजपा आणि शिवसेनेत जागा वाटपावरून शाब्दिक युद्ध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका चार महिन्यांत होणार असून सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 पर्यंत त्या होण्याची शक्यता आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं पाहता भाजपकडं संघटन, तर शिवसेनेकडं स्थानिक आमदाराचा प्रभाव आहे. विजयराज शिंदे हे माजी आमदार असल्यानं त्यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव अधिक आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघालेला नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते या वादाचा फायदा विरोधी पक्षांना होऊ शकतो. विशेषतः महाविकास आघाडीनं या मतभेदांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा अन् पक्षीय हितसंबंधाचा संघर्ष : या वादाचं मूळ कारण म्हणजे महायुतीतील जागा वाटपाची सूत्रं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या मेळाव्यांत एकत्र लढण्याचं आवाहन केलं होतं. असं असलं तरी स्थानिक पातळीवर नेत्यांचं दुमत आहे. बुलढाणा नगरपालिकेत 32 जागा आहेत. यापूर्वी भाजपानं नगरपालिकेत बहुमत मिळवलं होतं. आता शिवसेनेनं 10 ते 12 जागांवर दावा करत नगराध्यक्ष पदासाठी भूमिका घेतली आहे. "ज्या पक्षाचा आमदार आहे, त्याला हे पद मिळायला हवं. अन्यथा, आम्ही स्वबळावर लढू," असं आमदार गायकवाड यांनी सांगितलं. "युती ही केवळ भाषणांपुरती नसते. पद मिळाल्याशिवाय शक्य नाही," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. या दोन्ही नेत्यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होतं की, महायुतीमध्ये वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि पक्षीय हितसंबंध यांचा संघर्ष आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनाही हा वाद परिणाम होऊ शकतो. सध्या जिल्ह्यात 1,500 हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू असून त्यामध्येही महायुतीतूनच लढण्याचा प्रयत्न आहे.
...तर महायुती धोक्यात : विकासाच्या मुद्द्यांवरून दोन्ही पक्षांसमोर आव्हान आहे. बुलढाणा जिल्हा हा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी ओळखला जातो. पण पूर आणि दुष्काळामुळं शेतकऱ्यांची अवस्था खराब आहे. महायुती सरकारनं नुकसान भरपाईची घोषणा केली असली तरी, प्रत्यक्षात ती पोहोचली नाही. यामुळं मतदारांचा राग वाढला आहे. वंचित बहुजन आघाडी सारख्या पक्षांनीही या मतभेदांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नांदुरा इथं नुकत्याच झालेल्या सभेत त्यांनी मोठी गर्दी जमवली. बुलढाणा नगरपालिका निवडणूक ही महायुतीसाठी टेस्ट केस ठरेल. मैत्रीपूर्ण लढत झाली तर दोन्ही पक्षांचं नुकसान होईल आणि विरोधी पक्षांना याचा फायदा होईल. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, तोडगा निघाला नाही तर, ही निवडणूक स्वबळावर होईल. त्यामुळं महायुतीचं भविष्य धोक्यात येईल. या घडामोडींवर बुलढाण्यातील जनतेची नजर आहे.
हेही वाचा :