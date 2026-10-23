जरांगेंच्या ऑडिओ बॉम्बने महायुतीत ठिणगी; शिवसेना-भाजपामधील वादामुळे शिक्षक पदवीधर निवडणुकीत बसणार फटका?
मराठा समाजाच्या आरक्षणाकरिता लढणारे मनोज जरांगे यांनी ऑडिओ क्लिप जाहीर केल्यानंतर त्याचे शिक्षक पदवीधर निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 23, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई- मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या कथित 500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिपने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मतभेदांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांत याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता असून मतविभाजन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांऐवजी महायुतीत आता जुंपण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 2023 मध्ये अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईनंतर मनोज जरांगे पाटील प्रकाशझोतात आले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा मुद्दा, ओबीसी आरक्षणातील समावेशाची मागणी आणि सरकारच्या आश्वासनांवरून आंदोलन आणि सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्ष कायम चर्चेत राहिला. मात्र, बीडमध्ये 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या दसरा मेळाव्यात गंभीर आरोप केले. त्यांचे आंदोलन शांत करण्यासाठी 500 कोटी रुपये श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून पैसे पोहोचल्याची माहिती मिळाल्याचं सांगत त्यांनी खळबळ उडवून दिली. एकनाथ शिंदेंवर यावेळी सडकून टीका करत याचा खुलासा करण्याची मागणी केली. मात्र, शिवसेनेने जरांगे पाटील यांना पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले.
जरांगे पाटील यांनी 22 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलन स्थगित करण्यासाठी 500 कोटी रुपयेसंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेचा कथित ऑडिओ ऐकवला. त्यात श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून पैसे पोहोचल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, जरांगे यांनी पैसे स्वीकारल्याचा आरोप नाकारताना संभाषणाची सत्यता आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्याची मागणी केली.
शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट- शिवसेनेचे नेते, मंत्री उद्या सामंत यांनी क्लिपमधील आवाज भाजपाशी संबंधित व्यक्तींचे असल्याचा दावा करत नावे जाहीर केली. मात्र, भाजपचे मंत्री आशिष शेलार यांनी क्लिप बनावट असल्याचं सांगून चौकशीची मागणी केली. सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात चौकशीसाठी एसआयटी नेमणार असल्याचं स्पष्ट केले. परंतु शिवसेनेच्या नेत्यांचे समाधान न झाल्याने याचे उट्टे शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत काढण्याची रणनीती आखल्याची चर्चा आहे.
शिवसेना नेत्यांची उशिरा बैठक - भाजपाशी संबंधित लोकांची नावे ऑडीओतून समोर आल्यानं शिवसेना नेत्यांनी मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. खासदार श्रीकांत शिंदे त्यांच्या नावाचा जाणीवपूर्वक वापर केल्याचा ठपका या बैठकीत ठेवत शिक्षक पदवीधर निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांना मदत न करण्याची भूमिका घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
पुण्यात भाजपाविरोधात शिवसेनेची उमेदवारी- पुणे शिक्षक मतदारसंघात महायुतीत वर्चस्व वाद निर्माण झाला आहे. भाजपानं कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने मंगेश चिवटे यांना पाठिंबा देत स्वतंत्र राजकीय आव्हान उभे केलं. तरीही मित्रपक्षांतील मतभेद दूर करण्यासाठी चिवटे यांना माघार घेण्यास सांगितलं. परंतु, भाजपा आणि शिवसेनेतील अंतर्गत धुसफूसीमुळे शिंदे यांनी मंत्री उदय सामंत यांचे पूर्वीचे ओएसडी सचिन सानप यांना पाठिंबा जाहीर करत भाजपाला आव्हान दिलं आहे.
अमरावतीत शिवसेनेला धोबीपछाड करण्याच्या तयारीत- अमरावती शिक्षक मतदार संघात शिवसेनेच्या किरण सरनाईक यांचे पारडे जड मानले जाते. सरनाईक हे माजी आमदार असून काँग्रेसमधून विधान परिषदमध्ये शिक्षक मतदारसंघातून निवडून आले होते. यंदा त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या डॉ. अदिती पोहरे निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसचे येथे मोठे मताधिक्य आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांच्या प्रसारित ऑडिओ क्लिपमुळे शिवसेना आणि भाजपामध्ये अंतर्गत धुसफूस वाढली आहे. याचा फटका सरनाईक यांना बसण्याची शक्यता आहे.
नागपूरमध्ये अभिजित वंजारी यांना संधी- नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपानं सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांच्या आव्हान असणार आहे. भाजपाच्या संदीप जोशी यांचा पराभव करत वंजारी निवडून आले होते. यंदा शिवसेना आणि भाजपामध्ये अंतर्गत मतभेदाचा फटका कोहळे यांना बसण्याची शक्यता आहे.
- मतविभाजनाचा फटका कोणाला- शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांत स्थानिक संघटना, वैयक्तिक संपर्क, कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रश्न आणि उमेदवारांची प्रतिमा निर्णायक असतात. मित्रपक्षांनी परस्परांविरोधात काम केल्यास मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फायदा विरोधी पक्षाला बसेल. जरांगे पाटील यांच्या आरोपांमुळे मराठा समाजातील मतदारांची मदत निर्णायक ठरणार आहे.
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