लिफ्टमध्ये थुंकल्याच्या कारणावरून वाद; पती-पत्नीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला, घटना सीसीटीव्हीत कैद
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोरवाडी परिसरात लिफ्टमध्ये थुंकल्याच्या क्षुल्लक कारणावरुन मोठा वाद झाला आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही आता समोर आला आहे.
Published : June 13, 2026 at 9:24 PM IST
पिंपरी चिंचवड : शहरातील मोरवाडी परिसरात किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादाने हिंसक वळण घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लिफ्टसमोरील शू-रॅकवर थुंकल्याच्या कारणावरून दोन कुटुंबांमध्ये झालेल्या वादातून एका पती-पत्नीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. ही घटना बुधवारी रात्री घडली असून संपूर्ण प्रकार गृहसंकुलातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
काय आहे घटना? : मोरवाडी येथील एका निवासी सोसायटीत लिफ्टसमोरील शू-रॅकवर थुंकल्याच्या कारणावरून दोन कुटुंबांमध्ये वाद झाला होता. सुरुवातीला शाब्दिक बाचाबाची झाल्यानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला. त्यानंतर आरोपी महिला आणि तिच्यासोबत असलेल्या अल्पवयीन मुलाने पीडित कुटुंबातील पती-पत्नीवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. वादादरम्यान आरोपींकडून पीडित महिलेच्या पतीवर चाकूने सपासप वार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हल्ल्यावेळी परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनेनंतर सोसायटीतील नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली.
अल्पवयीन मुलावरही गुन्हा दाखल : घटनेची माहिती मिळताच संत तुकाराम नगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करून तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीनंतर या प्रकरणात एका महिलेला अटक करण्यात आली असून तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच या घटनेत सहभागी असलेल्या एका अल्पवयीन मुलावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
दोन्ही कुटुंबांमध्ये आधीपासूनच तणावाचं वातावरण : या प्रकरणाला दुसरी बाजूदेखील समोर आली आहे. आरोपी महिलेचे पती योगेश उभयकर यांनी फिर्यादी कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फिर्यादी कुटुंबाकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्या कुटुंबाला मानसिक त्रास दिला जात होता. तसंच त्यांच्या 17 वर्षीय मुलाला घरात घुसून मारहाण करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केलाय. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणामागे केवळ एका दिवसाचा वाद नसून दोन्ही कुटुंबांमध्ये आधीपासूनच तणावाचं वातावरण असल्याचंही बोललं जात आहे. दोन्ही बाजूंकडून परस्परविरोधी आरोप करण्यात येत असल्यानं पोलिसांसमोर तपासाचं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. सध्या पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि दोन्ही पक्षांच्या तक्रारींची पडताळणी करण्यात येत आहे. या घटनेमागील नेमकं कारण काय, वादाची सुरुवात कशी झाली आणि हल्ल्यास जबाबदार कोण याचा सखोल तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
वादांचे परिणाम काय? : गृहसंकुलांमध्ये किरकोळ कारणांवरून होणारे वाद अनेकदा गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याच्या घटना यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. मोरवाडीतील या घटनेमुळं अशा वादांचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. सध्या जखमी व्यक्तीची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
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