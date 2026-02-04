दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी होणार का? वडिलांची याचिका पुन्हा नव्या खंडपीठाकडे वर्ग होणार
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेवरील सुनावणीला बुधवारी (4 फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठानं नकार दिलाय.
Published : February 4, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेवरील सुनावणीला बुधवारी (4 फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठानं नकार दिलाय. ही याचिका सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणीसाठी येणार होती. मात्र, नुकतीच न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतलेल्या संदेश पाटील यांनी याप्रकरणी यापूर्वी सीबीआयसाठी वकील म्हणून काम केलंय. त्यामुळं याप्रकरणाची सुनावणी घेण्यास असर्मथ असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळं नियमानुसार हे प्रकरण आता अन्य खंडपीठाकडे सुनावणीकरता वर्ग केलं जाईल.
आदित्य ठाकरेंवर याचिकेतून गंभीर आरोप : प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबानुसार, 8 जून 2020 च्या त्या रात्री दिशाच्या मालवणी येथील घरात तिच्या जवळच्या मित्रांसह एक पार्टी सुरू होती, मात्र अचानक तिथं आदित्य ठाकरे, त्यांचा एक अंगरक्षक, सूरज पांचोली, दिनो मोर्या ही मंडळी दाखल झाली आणि त्या पार्टीचा माहोलच बदलला. याच लोकांनी दिशावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोपही सालियन यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी वारंवार केलेला आहे. या घटनेनंतर दिशाचं जिवंत राहणं अनेकांना त्रासात टाकणारं होतं, म्हणून तिला कायमचं शांत करण्यात आलं. या घटनेनंतर अनेक राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अचानक सक्रिय झाले होते. या घटनेनंतर आदित्य ठाकरेंनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी फोनवरून सतत संपर्क साधत होते. याशिवाय, दिशाच्या जवळच्या काही व्यक्तींनाही त्यांनी अनेक फोनकॉल्स केले. दिशाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी सुशांतसिंह राजपूत याचाही मृत्यू झाला. याच कालावधीत सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्तीसोबत आदित्य ठाकरेंनी 44 वेळा फोनवर बोलणं केल्याचाही आरोप याचिकेत आहे.
दिशाचा संशयास्पद मृत्यू आणि मुंबई पोलिसांच्या तपासावर सवाल : दिशाचा मृतदेह बंद दाराआडून हलवून तो बाहेर फेकण्यात आला. तिनं 14 व्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केलाचा दावा केला गेला. मात्र दिशाच्या मृतदेहावर घटनेशी साधर्म्य दाखवणाऱ्या कुठल्याही खुणा नव्हत्या. गँगरेपच्या खुणा मिटवण्यासाठीच मुंबई पोलिसांनी दिशाच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात 50 तासांचा उशीर केला. दिशाचा मृतदेहदेखील आम्हाला फारकाळ ठेवू दिला नाही, घाईघाईत तिचं अंतिमसंस्कार करण्यास भाग पाडण्यात आलं. घटनेच्या दिवशीचं त्या इमारतीचं आणि आसपासच्या परिसराचं सीसीटीव्ही फुटेज रहस्यमरित्या गायब करण्यात आलं. तिथं असलेल्या अनेकांचं मोबाईल लोकेशन, सीडीआर यांची नोंदच घेतली गेली नाही, असे आरोप करत या याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उठवण्यात आले आहेत.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या : सर्व माहिती असूनही राज्याचे प्रमुख या नात्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, उलट घडलेली घटना, संबंधित व्यक्त आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठिशी घातलं. त्यामुळं त्यांचीही याप्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांना ताब्यात घेऊन त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आणि लाय डिटेक्टर चौकशी होणं गरजेचं आहे. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील नेमून त्यांच्या देखरेखीखाली भक्कम केस तयार करावी आणि एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा सर्व तपास करावा, या याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत.
चौकशी अहवालाकरता पुन्हा मुदतवाढ : याप्रकरणी एसआयटीचा रिपोर्ट जर तयार होता तर तो दंडाधिकारी कोर्टात दाखल का केला नाही?, असा सवाल उच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारला होता. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसंच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यावर उत्तर देताना मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलंय की, याप्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत उच्च न्यायालयाकडे केलीय. तसंच प्राथमिक चौकशीचा अहवाल तयार असला तरी चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळं अहवाल सादर केला नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिलीय.
सतिश सालियन यांच्या याचिकेतील आरोप : "दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती, ती अशी आत्महत्या करणं शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला, असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलं. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढं रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं. आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती," असा आरोपही सतिश सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. याशिवाय, मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामूहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या सर्व गोष्टी बनावट तयार केल्याचा दावाही सतिश सालियन यांनी या याचिकेतून केलाय.
हेही वाचा :