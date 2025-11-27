ETV Bharat / state

"दिशा सालियनचा मृत्यू होऊन पाच वर्षानंतरही तपास का संपलेला नाही?"- हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

दिशा सालियनच्या मृत्यू प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयानं तपासाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेत. वाचा, सविस्तर बातमी.

Published : November 27, 2025 at 7:48 PM IST

मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाला पाच वर्ष उलटून गेलीत, अजुन किती काळ एकाच प्रकरणाचा तपास करणार?, असा सवाल गुरूवारी हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच याचिकाकर्ते सतीश सालियन यांचा जबाब तीन ते चारवेळा घेण्याची गरज का पडली? त्यांनी दिलेल्या जबाबाची कॉपी त्यांना अद्याप का दिली नाही? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित करत या मुद्यांवर 11 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले.



चौकशी अहवालाकरता पुन्हा मुदतवाढ - एसआयटीचा रिपोर्ट असताना दंडाधिकारी कोर्टात दाखल का केला नाही? असा सवाल हायकोर्टानं गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारला होता. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडिल सतिश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजिसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर उत्तर देताना मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय की, याप्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. त्यामुळे दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली. याबाबत मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. तसेच प्राथमिक चौकशीचा अहवाल तयार असला तरी चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अहवाल सादर केला नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिलीय.

मध्यस्थ याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं फटकारलं - गुरूवारच्या सुनावणीत सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यप्ररकरणी चौकशीची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या सुशांतसिंह वॉरियर यांच्यामार्फत याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका कोर्टापुढे सादर करण्याचा प्रयत्न झाला. यात दिशाचं प्रकरण सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूशी जोडलं गेलेलं असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच चौकशी करण्याची मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली. तूर्तास याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यानं हायकोर्टानं यावर सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, हायकोर्टानं त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तसे निर्देश आणण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या अर्जावर कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतिश सालियन यांच्यावतीनं वकील निलेश ओझा यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केलंय. आदित्य ठाकरे हेच मुख्य आरोपी असल्यानं याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसून त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आलीय.


सतिश सालियन यांनी याचिकेतून काय केलेत आरोप - दिशा ही करिअरसाठी खूप गंभीर असल्यानं आत्महत्या करणंच शक्य नाही, असे तिच्या वडिलांनी याचिकेत म्हटलं आहे. मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. मुंबई पोलिसांनी दिशावरील सामूहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी सारे साक्षी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या साऱ्या गोष्टी बनावट तयार केल्या गेल्याचा दावाही सतिश सालियन यांनी याचिकेतून केला.

